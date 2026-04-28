Família brasileira é morta por Israel ao visitar casa no sul do Líbano

247 - Uma família brasileira foi morta no sul do Líbano enquanto visitava a própria casa para verificar os estragos provocados por bombardeios anteriores. O ataque ocorreu no momento em que deixavam o imóvel, durante o período de cessar-fogo na região, segundo a Folha de São Paulo.

A brasileira Manal Jaafar, o filho Ali Nader, de 11 anos, e o pai da família, o libanês Ghassan Nader, estavam no distrito de Bint Jbeil para avaliar a situação da residência após ataques recentes. Após a inspeção, eles se preparavam para sair quando o bombardeio atingiu o local.

Ataque ocorreu após inspeção da residência

De acordo com Bilal Nader, irmão de Ghassan, a família chegou a tomar café da manhã após verificar a casa e organizava a saída quando foi surpreendida pela explosão. Em entrevista à TV Globo, ele relatou: “os sobrinhos estavam do lado de fora da casa e voaram”.

O filho mais velho não resistiu aos ferimentos e já foi enterrado no Líbano. Já os corpos de Ghassan e Manal ainda não haviam sido localizados até o momento. O filho mais novo do casal sobreviveu e segue internado em recuperação.

Casa destruída e histórico da família

O imóvel, de três andares, ficou completamente destruído com o impacto do ataque. Segundo relatos, a estrutura foi reduzida a escombros.

O jornalista Ali Farhat informou ao portal Panorama Real que a família viveu anteriormente em Foz do Iguaçu, no Paraná, antes de se mudar para o Líbano há cerca de dez anos. Ghassan Nader era descrito como um intelectual com atuação em causas humanitárias.

Governo brasileiro condena ataque

Em nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores manifestou condolências e criticou o bombardeio. O Itamaraty afirmou: “Esse ataque constitui mais um exemplo das reiteradas e inaceitáveis violações ao cessar-fogo anunciado em 16 de abril, às quais já resultaram na morte de dezenas de civis libaneses, incluindo mulheres e crianças, assim como de uma jornalista e de dois integrantes franceses da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil)”.

Apesar do cessar-fogo formal entre Israel e Líbano, os confrontos continuam ocorrendo.