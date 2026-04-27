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      Itamaraty confirma mortes de brasileiros em bombardeio israelense no Líbano

      Mãe, filha e pai libanês morreram em bombardeio no sul do Líbano.

      Fumaça sobe de Taibeh, após ataques israelenses em resposta a disparos de foguetes transfronteiriços, visto de Marjayoun, no sul do Líbano (Foto: REUTERS/Karamallah Daher)

      247 - O Ministério das Relações Exteriores confirmou a morte de dois brasileiros durante um ataque isarelense no sul do Líbano, que também vitimou um cidadão libanês da mesma família. Segundo o Itamaraty, as vítimas estavam dentro de casa quando ocorreu o bombardeio na região de Bint Jbeil, área atingida por ofensivas recentes das Forças Armadas de Israel. Em nota, o governo brasileiro afirmou que as vítimas eram uma menina brasileira de 11 anos, sua mãe — também brasileira — e o pai, de nacionalidade libanesa.

      Ataque atingiu residência da família

      De acordo com o comunicado, a família se encontrava em sua residência no momento do ataque das Forças de Defesa de Israel. Um dos filhos do casal, irmão da criança que morreu, sobreviveu ao bombardeio e foi levado a um hospital para atendimento médico. “O governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação e pesar, das mortes [...] vítimas de ataque das Forças de Defesa de Israel”, informou o Itamaraty.

      Ainda segundo o Itamaraty, “esse ataque constitui mais um exemplo das reiteradas e inaceitáveis violações ao cessar-fogo anunciado em 16 de abril, as quais já resultaram na morte de dezenas de civis libaneses, incluindo mulheres e crianças, assim como de uma jornalista e de dois integrantes franceses da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL)”. 

      O texto também “condena as demolições sistemáticas de residências e de outras estruturas civis no sul do Líbano, levadas a efeito, ao longo das últimas semanas, pelas forças israelenses, e a persistência do deslocamento forçado de mais de um milhão de libaneses”. 

      Posição do Brasil sobre o conflito

      O governo brasileiro tem defendido, nas últimas semanas, a retirada imediata das tropas israelenses do território libanês. Além disso, o país sustenta que o cessar-fogo entre Israel e Irã deve ser ampliado para incluir o Líbano, com o objetivo de preservar a soberania do país.

      Bombardeios continuam no sul do Líbano

      Os ataques ocorreram mesmo com a prorrogação do cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, grupo libanês apoiado pelo Irã, prevista para durar até a segunda quinzena de maio.

      Confira a íntegra da nota do Itamaraty:

      "Mortes de brasileiros no Líbano em decorrência de ataques israelenses

      O governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação e pesar, das mortes, em 26/4, de criança brasileira, de 11 anos, de sua mãe, também brasileira, e de seu pai libanês, vítimas de ataque das Forças de Defesa de Israel. Outro filho do casal, igualmente brasileiro, encontra-se hospitalizado. A família encontrava-se em sua residência, no distrito de Bint Jeil, no Sul do Líbano, no momento do bombardeio.

      Esse ataque constitui mais um exemplo das reiteradas e inaceitáveis violações ao cessar-fogo anunciado em 16 de abril, as quais já resultaram na morte de dezenas de civis libaneses, incluindo mulheres e crianças, assim como de uma jornalista e de dois integrantes franceses da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL).

      Ao expressar sinceras condolências aos familiares das vítimas, o Brasil reitera sua mais veemente condenação a todos os ataques perpetrados durante a vigência do cessar-fogo, tanto por parte das forças israelenses quanto do Hezbollah. Condena, ainda, as demolições sistemáticas de residências e de outras estruturas civis no sul do Líbano, levadas a efeito, ao longo das últimas semanas, pelas forças israelenses, e a persistência do deslocamento forçado de mais de um milhão de libaneses.

      Nesse contexto, o Brasil exorta as partes ao cumprimento integral dos termos da Resolução 1701 (2006) do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que estabeleceu os termos do cessar-fogo que encerrou a guerra de 2006, e à imediata cessação das hostilidades, com a retirada completa das forças israelenses do território libanês.

      A Embaixada do Brasil em Beirute está em contato com a família dos brasileiros falecidos para prestar assistência consular, incluindo para o filho hospitalizado."

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