Itamaraty confirma mortes de brasileiros em bombardeio israelense no Líbano

247 - O Ministério das Relações Exteriores confirmou a morte de dois brasileiros durante um ataque isarelense no sul do Líbano, que também vitimou um cidadão libanês da mesma família. Segundo o Itamaraty, as vítimas estavam dentro de casa quando ocorreu o bombardeio na região de Bint Jbeil, área atingida por ofensivas recentes das Forças Armadas de Israel. Em nota, o governo brasileiro afirmou que as vítimas eram uma menina brasileira de 11 anos, sua mãe — também brasileira — e o pai, de nacionalidade libanesa.

Ataque atingiu residência da família

De acordo com o comunicado, a família se encontrava em sua residência no momento do ataque das Forças de Defesa de Israel. Um dos filhos do casal, irmão da criança que morreu, sobreviveu ao bombardeio e foi levado a um hospital para atendimento médico. “O governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação e pesar, das mortes [...] vítimas de ataque das Forças de Defesa de Israel”, informou o Itamaraty.

Ainda segundo o Itamaraty, “esse ataque constitui mais um exemplo das reiteradas e inaceitáveis violações ao cessar-fogo anunciado em 16 de abril, as quais já resultaram na morte de dezenas de civis libaneses, incluindo mulheres e crianças, assim como de uma jornalista e de dois integrantes franceses da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL)”.

O texto também “condena as demolições sistemáticas de residências e de outras estruturas civis no sul do Líbano, levadas a efeito, ao longo das últimas semanas, pelas forças israelenses, e a persistência do deslocamento forçado de mais de um milhão de libaneses”.

Posição do Brasil sobre o conflito

O governo brasileiro tem defendido, nas últimas semanas, a retirada imediata das tropas israelenses do território libanês. Além disso, o país sustenta que o cessar-fogo entre Israel e Irã deve ser ampliado para incluir o Líbano, com o objetivo de preservar a soberania do país.

Bombardeios continuam no sul do Líbano

Os ataques ocorreram mesmo com a prorrogação do cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, grupo libanês apoiado pelo Irã, prevista para durar até a segunda quinzena de maio.

Confira a íntegra da nota do Itamaraty:

"Mortes de brasileiros no Líbano em decorrência de ataques israelenses

O governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação e pesar, das mortes, em 26/4, de criança brasileira, de 11 anos, de sua mãe, também brasileira, e de seu pai libanês, vítimas de ataque das Forças de Defesa de Israel. Outro filho do casal, igualmente brasileiro, encontra-se hospitalizado. A família encontrava-se em sua residência, no distrito de Bint Jeil, no Sul do Líbano, no momento do bombardeio.

Esse ataque constitui mais um exemplo das reiteradas e inaceitáveis violações ao cessar-fogo anunciado em 16 de abril, as quais já resultaram na morte de dezenas de civis libaneses, incluindo mulheres e crianças, assim como de uma jornalista e de dois integrantes franceses da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL).

Ao expressar sinceras condolências aos familiares das vítimas, o Brasil reitera sua mais veemente condenação a todos os ataques perpetrados durante a vigência do cessar-fogo, tanto por parte das forças israelenses quanto do Hezbollah. Condena, ainda, as demolições sistemáticas de residências e de outras estruturas civis no sul do Líbano, levadas a efeito, ao longo das últimas semanas, pelas forças israelenses, e a persistência do deslocamento forçado de mais de um milhão de libaneses.

Nesse contexto, o Brasil exorta as partes ao cumprimento integral dos termos da Resolução 1701 (2006) do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que estabeleceu os termos do cessar-fogo que encerrou a guerra de 2006, e à imediata cessação das hostilidades, com a retirada completa das forças israelenses do território libanês.

A Embaixada do Brasil em Beirute está em contato com a família dos brasileiros falecidos para prestar assistência consular, incluindo para o filho hospitalizado."