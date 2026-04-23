Trump anuncia prorrogação de cessar-fogo entre Israel e Líbano

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou nesta quinta-feira (23) que o cessar-fogo entre Israel e Líbano será prorrogado por três semanas. O anúncio foi feito na rede social Truth Social após uma reunião com representantes dos dois países no Salão Oval, em Washington.

Segundo o próprio Trump, o encontro contou com a participação do vice-presidente JD Vance, do secretário de Estado Marco Rubio, além dos embaixadores dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, e no Líbano, Michel Issa.

De acordo com o presidente, a reunião teve resultado positivo. "A reunião ocorreu muito bem!", afirmou. O encontro reuniu representantes de alto nível de Israel e do Líbano para tratar da situação entre os dois países. Trump declarou ainda que os Estados Unidos irão atuar em cooperação com o Líbano. "Os Estados Unidos irão trabalhar com o Líbano para ajudá-lo a se proteger do Hezbollah", disse.

O presidente também mencionou a intenção de receber líderes das duas nações em breve. "Aguardo, em breve, receber o primeiro-ministro de Israel, Bibi Netanyahu, e o presidente do Líbano, Joseph Aoun", afirmou. Ao comentar o encontro, Trump classificou a reunião como um momento relevante. "Foi uma grande honra participar desta reunião histórica!", declarou.

Declaração de Trump na íntegra:

"O presidente dos Estados Unidos, DONALD J. TRUMP, o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, o secretário de Estado, Marco Rubio, o embaixador em Israel, Mike Huckabee, e o embaixador no Líbano, Michel Issa, reuniram-se hoje com representantes de alto nível de Israel e do Líbano no Salão Oval. A reunião ocorreu muito bem!

Os Estados Unidos irão trabalhar com o Líbano para ajudá-lo a se proteger do Hezbollah. O cessar-fogo entre Israel e Líbano será prorrogado por TRÊS SEMANAS.

Aguardo, em breve, receber o primeiro-ministro de Israel, Bibi Netanyahu, e o presidente do Líbano, Joseph Aoun. Foi uma grande honra participar desta reunião histórica!"