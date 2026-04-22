Guerra dos EUA e Israel contra o Irã chega ao 54º dia com incerteza sobre futuro das negociações de paz

247 - A guerra contra o Irã chega ao 54º dia em meio à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de estender o cessar-fogo enquanto aguarda uma nova proposta de Teerã para encerrar o conflito. A medida mantém abertas as vias diplomáticas, mas preserva o bloqueio naval imposto aos portos iranianos, elevando a pressão sobre o país e ampliando as incertezas sobre o futuro das negociações.

Trump afirmou que a trégua será mantida até que o Irã apresente condições formais para o fim da guerra e que as negociações sejam concluídas, ao mesmo tempo em que Washington mantém medidas consideradas coercitivas por Teerã.

O governo iraniano reage com cautela e críticas. Autoridades do país afirmam que o bloqueio naval representa uma violação direta do cessar-fogo e rejeitam negociar sob o que classificam como “sombra de ameaças”. O ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, descreveu a medida como um “ato de guerra”, reforçando o impasse diplomático.

Tensão militar e ameaças no Oriente Médio

Apesar da trégua formal, episódios de violência continuam sendo registrados na região. Na Cisjordânia ocupada, colonos israelenses mataram duas pessoas, incluindo uma criança. Já no sul do Líbano, ataques israelenses deixaram civis feridos e provocaram danos a residências, mesmo após um cessar-fogo de 10 dias.

No Irã, a Guarda Revolucionária Islâmica alertou que a produção de petróleo no Oriente Médio poderá ser alvo de ataques caso operações militares sejam lançadas a partir de países vizinhos do Golfo. A declaração amplia o risco de escalada regional.

Um assessor do parlamento iraniano indicou que a extensão do cessar-fogo pode ser uma “estratégia para ganhar tempo”, sugerindo desconfiança quanto às intenções dos Estados Unidos. Ainda assim, autoridades iranianas sinalizam abertura para negociações, embora sem resposta oficial imediata à decisão americana.

Sanções e negociações paralelas

Os Estados Unidos ampliaram sanções relacionadas aos programas de armas do Irã, enquanto a União Europeia também prepara novas medidas. Paralelamente, Washington deve sediar negociações entre Israel e Líbano em nível diplomático.

O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, afirmou que a retirada total de Israel do território do Líbano é a principal prioridade de seu governo. Ele também destacou a necessidade de US$ 587 milhões para enfrentar os impactos humanitários do conflito.

Estratégia americana e impacto nos mercados

Na Casa Branca, Trump tem adotado um discurso ambíguo, alternando entre sinais de abertura diplomática e advertências sobre possível ação militar caso as negociações fracassem. A estratégia inclui a manutenção do bloqueio no Estreito de Ormuz como forma de pressionar Teerã.

A abordagem tem gerado instabilidade nos mercados internacionais. Analistas apontam que a política americana pode representar uma pressão calculada, com o objetivo de forçar concessões iranianas sem romper completamente o diálogo.

Israel e o equilíbrio regional

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que as operações militares fortaleceram a posição de Israel na região. Segundo ele, as ações conjuntas com os Estados Unidos enfraqueceram as capacidades do Irã e abriram espaço para novas alianças estratégicas.

Risco para o petróleo global

O Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de transporte de petróleo do mundo, segue com navegação severamente limitada. A situação aumenta a preocupação com o abastecimento global e reforça o impacto econômico do conflito.

Enquanto a diplomacia permanece em aberto, o cenário segue marcado por tensões militares, impasses políticos e riscos crescentes para a estabilidade regional e econômica global.