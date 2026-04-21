Trump recua e diz que Estados Unidos vão estender cessar-fogo com o Irã

247 - Os Estados Unidos decidiram estender o cessar-fogo com o Irã enquanto mantêm o bloqueio aos portos iranianos, disse o presidente dos EUA, Donald Trump, nesta terça-feira (21).

Mais cedo, Trump disse que o cessar-fogo com o Irã terminaria na quarta-feira (22). O anúncio do presidente dos EUA ocorreu após relatos da mídia afirmarem que Washington enviou uma equipe de negociadores a Islamabad, capital do Paquistão, enquanto Teerã não enviou uma delegação.

“Ordenei às nossas Forças Armadas que continuem o bloqueio e, em todos os outros aspectos, permaneçam prontas e capazes, e assim estenderemos o cessar-fogo até que a proposta deles seja apresentada e as discussões sejam concluídas, de uma forma ou de outra”, escreveu Trump na Truth Social.

Trump justificou o cessar-fogo afirmando que o governo em Teerã está "seriamente fragmentado", o que teria impedido o envio de uma proposta concreta.

A decisão de estender o cessar-fogo foi tomada a pedido do chefe do Estado-Maior do Exército do Paquistão, Asim Munir, e do primeiro-ministro do país, Shehbaz Sharif, disse Trump.

Segundo o presidente dos Estados Unidos, a extensão daria ao Irã tempo para elaborar uma “proposta unificada”.

"Com base no fato de que o governo do Irã está seriamente fragmentado, como não era inesperado, e, a pedido do marechal de campo Asim Munir e do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, fomos solicitados a suspender nosso ataque ao país Irã até que seus líderes e representantes possam apresentar uma proposta unificada. Portanto, instruí nossas Forças Armadas a continuarem o bloqueio e, em todos os outros aspectos, a permanecerem prontas e capazes, e assim estenderemos o cessar-fogo até que a proposta deles seja apresentada e as discussões sejam concluídas, de uma forma ou de outra. Presidente DONALD J. TRUMP", diz a postagem de Trump na rede Truth Social, sem especificar um prazo.

Em 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra alvos no Irã, incluindo em Teerã, provocando danos e vítimas civis. O Irã respondeu com ataques ao território israelense e a instalações militares norte-americanas no Oriente Médio.

Em 7 de abril, Washington e Teerã anunciaram um cessar-fogo de duas semanas. As conversas subsequentes em Islamabad terminaram sem avanços. Embora não tenha sido anunciada a retomada das hostilidades no período, os Estados Unidos iniciaram um bloqueio aos portos iranianos.