Em Portugal, Lula critica escalada global de conflitos e ironiza declarações de Trump

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (21), durante coletiva de imprensa em Lisboa, Portugal, que o mundo enfrenta uma escalada de conflitos e ironizou declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre mediação de guerras. "Então é importante que a gente dê logo um Prêmio Nobel para o presidente Trump para não ter mais guerra. Aí o mundo vai viver em paz, tranquilamente", afirmou o mandatário brasileiro. As informações são da RT Brasil.

Segundo Lula, o atual cenário internacional evidencia a necessidade de fortalecer mecanismos de diálogo e cooperação. Ele voltou a defender o multilateralismo e cobrou mudanças na estrutura da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente no Conselho de Segurança, para ampliar a capacidade de resposta diante de crises globais.

Ao abordar o aumento de conflitos, o presidente afirmou que o mundo vive o maior número de guerras desde o fim da Segunda Guerra Mundial. "Não é possível que você não tenha nenhuma instituição capaz de tentar contemporizar, harmonizar e acabar com as quantidades de guerras que nós temos no mundo hoje."

A agenda do presidente em Portugal incluiu encontros com autoridades locais e discussões sobre cooperação internacional, em meio a um cenário global marcado por tensões e conflitos armados.