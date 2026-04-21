Lula encerra agenda europeia com visita a Portugal e destaca laços históricos e acordo com União Europeia

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerra sua passagem pela Europa com uma visita oficial a Portugal nesta terça-feira (21), após cumprir agendas consideradas estratégicas na Espanha e na Alemanha. A etapa final da viagem inclui reuniões com autoridades portuguesas em um momento de fortalecimento das relações entre os dois países.

“Depois de escalas importantes em Espanha e Alemanha, encerro essa passagem pela Europa com uma breve visita a Portugal. Tenho reuniões nesta terça com o primeiro-ministro @LMontenegro_PT e com o presidente António José Seguro, empossado em 9 de março.”

Segundo Lula, os encontros têm como objetivo ampliar o diálogo político e econômico entre Brasil e Portugal, especialmente diante da proximidade da entrada em vigor do acordo entre Mercosul e União Europeia.

“São oportunidades para estreitar o relacionamento bilateral, às vésperas da entrada em vigor do Acordo Mercosul - União Europeia, em 1º de maio.”

O presidente também ressaltou os laços históricos e culturais que aproximam os dois países, além da relevância da comunidade brasileira em território português.

“Os vínculos com Portugal são únicos, diante da história, cultura e língua em comum. Cerca de meio milhão de brasileiros vivem regularmente lá, a segunda maior comunidade nacional fora do país, atrás apenas dos Estados Unidos.”

Na área econômica, Lula destacou o crescimento das relações comerciais e a diversificação dos produtos negociados entre as duas nações, com destaque para o setor tecnológico.

“Em 2025, a corrente de comércio entre os dois lados foi de US$ 4,55 bilhões. As exportações brasileiras atingiram US$ 3,3 bilhões, e as importações totalizaram US$ 1,25 bilhão. Uma troca com cada vez mais produtos tecnológicos, sobretudo da indústria aeronáutica, como consequência de investimentos da Embraer em Portugal.”

A visita ocorre em um contexto de intensificação das parcerias estratégicas do Brasil com países europeus, com foco em comércio, investimentos e cooperação industrial.