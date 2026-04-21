Alckmin defende reciprocidade após expulsão de delegado da PF pelos EUA

247 - O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou nesta terça-feira (21) que o Brasil poderá adotar o princípio da reciprocidade diante da decisão dos Estados Unidos de expulsar um delegado da Polícia Federal ligado às investigações envolvendo Alexandre Ramagem. As informações foram divulgadas inicialmente pelo portal Metrópoles.

Segundo Alckmin, o governo brasileiro ainda avalia os desdobramentos do episódio antes de qualquer medida concreta. “O Brasil sempre tem a lógica da reciprocidade. Acho que a gente deve aguardar, vamos aguardar”, disse o presidente em exercício a jornalistas.

A declaração foi dada após uma cerimônia religiosa na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, em Brasília, realizada em comemoração ao aniversário da capital federal.O caso envolve o delegado da Polícia Federal Marcelo Ivo de Carvalho, que participou da investigação que levou à prisão de Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e ex-deputado federal. A decisão das autoridades norte-americanas de retirá-lo do país gerou reação imediata no governo brasileiro.

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está em viagem à Europa, também comentou o episódio e indicou que o Brasil poderá responder de forma proporcional, caso seja comprovado abuso por parte dos Estados Unidos.“Fui informado hoje de manhã, acho que, se houve um abuso americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com os deles no Brasil”, declarou Lula.

O presidente ressaltou ainda que é necessário esclarecer os fatos antes de qualquer decisão definitiva e criticou possíveis interferências externas. “Não aceitará ‘essa ingerência e esse abuso de autoridade que algumas pessoas americanas querem ter com relação ao Brasil’”, afirmou.

O governo brasileiro acompanha o caso com cautela, enquanto aguarda esclarecimentos oficiais sobre os motivos que levaram à expulsão do delegado. A possibilidade de uma resposta diplomática baseada na reciprocidade permanece em análise, dependendo das conclusões sobre a atuação das autoridades envolvidas.