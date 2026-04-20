Em visita a fábrica de cloro em SP, Alckmin destaca investimentos para modernizar indústria e reduzir emissão de poluentes

247 - O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, visitou nesta segunda-feira (20) a unidade da Unipar, em Cubatão, na Baixada Santista (SP), que passou por modernização concluída em dezembro de 2025. Segundo informações oficiais, a planta se tornou a maior produtora de cloro por membrana da América do Sul.

Durante a agenda, Alckmin destacou que o processo de atualização tecnológica permitiu reduzir a emissão de poluentes e eliminar o uso de substâncias contaminantes na produção. O investimento total da empresa superou R$ 1 bilhão, com financiamento de R$ 672,9 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio de linhas voltadas à eficiência energética e à transição de baixo carbono.

O presidente em exercício afirmou que a substituição do mercúrio por membranas na eletrólise contribui para tornar a indústria mais sustentável. “Uma indústria verde e sustentável, diminuindo a emissão de CO2”, disse. Ele também ressaltou a importância da competitividade no setor químico e petroquímico.

A modernização da unidade deve evitar a emissão de cerca de 70 mil toneladas de gás carbônico por ano. Além disso, a expectativa é de redução de aproximadamente 40% no consumo de energia elétrica.

Programa industrial

Alckmin mencionou ainda medidas do governo voltadas ao setor industrial, como o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química (PRESIQ), aprovado pelo Senado em dezembro. Segundo ele, a iniciativa prevê, para este ano, R$ 3,1 bilhões em incentivos, incluindo crédito tributário e redução de tributos sobre insumos. “R$ 1 bilhão de crédito para novos investimentos no Brasil”, afirmou.

O programa também projeta, para os próximos cinco anos, investimentos de R$ 15 bilhões na indústria. O presidente em exercício citou outras ações para modernização do parque industrial, como a depreciação acelerada de máquinas, ampliação do crédito e redução do tempo de registro de patentes. Segundo ele, o prazo médio no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) caiu de sete anos para três anos e meio, com meta de chegar a dois anos.