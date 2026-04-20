Proposta sobre jornada 6x1 exige análise por setores, afirma Alckmin

247 - O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, defendeu nesta segunda-feira (20) a redução da jornada de trabalho dos brasileiros, ao ser questionado sobre as propostas em discussão no Congresso Nacional que tratam do fim da escala 6x1.

"Há uma tendência no mundo todo de redução de jornada de trabalho", disse Alckmin, ao citar os impactos da tecnologia na "produção maior com menos pessoas", afirmou Alckmin à imprensa, após visitar a fábrica Unipar Carbocloro, em Cubatão (SP).

"É natural que haja uma redução da jornada de trabalho", acrescentou o vice-presidente.

Ainda segundo ele, é necessário que o Congresso analise as particularidades de cada setor econômico. "Há a necessidade de se analisar as especificidades, porque não é todo mundo que tem a mesma lógica, e isso cabe ao Congresso analisar, mas nós somos favoráveis, essa é uma tendência mundial, a redução de jornada", disse Alckmin.

O Congresso Nacional analisa, ao mesmo tempo, um projeto de lei do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre o fim da escala 6x1.