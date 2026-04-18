Alckmin defende agregar valor às terras raras no Brasil e reduzir dependência da exportação de commodities

247 - O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou neste sábado (18) que o Brasil precisa ir além da exportação de matérias-primas e investir na industrialização das terras raras, destacando a importância de agregar valor aos minerais estratégicos por meio de tecnologia e refino no próprio país. “A gente não quer só exportar commodity, quer agregar valor. Você poder agregar valor no Brasil, poder avançar na tecnologia, no refino, no produto industrial com valor agregado mais alto”, disse ele após visita a uma concessionária em Valparaíso (GO), conforme noticiado pela Sputnik Brasil.

O Brasil detém a segunda maior reserva mundial de terras raras, com cerca de 21 milhões de toneladas, ficando atrás apenas da China, que concentra 44 milhões de toneladas, de acordo com dados de 2024 do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Na sequência, a Índia aparece na terceira posição, com 6,9 milhões de toneladas, conforme informações publicadas pelo jornal Valor Econômico em 25 de julho do ano passado.

O conjunto das chamadas terras raras reúne 17 elementos químicos — entre eles cério, disprósio, escândio, érbio, európio, gadolínio, hólmio, itérbio, ítrio, lantânio, lutécio, neodímio, praseodímio, promécio, samário, térbio e túlio. Esses materiais desempenham papel estratégico em tecnologias avançadas, como motores elétricos, turbinas eólicas, dispositivos móveis e sistemas aeroespaciais.

Apesar do nome, não se trata de recursos necessariamente raros na natureza, mas sua extração envolve etapas complexas e demanda elevado investimento tecnológico. O Brasil possui reservas relevantes desses minerais, com ocorrências em estados como Minas Gerais, Goiás, Amazonas, Bahia e Sergipe, além de áreas na Amazônia e no Nordeste.

Cadeia produtiva e marco regulatório

Alckmin defendeu a criação e consolidação de uma cadeia produtiva robusta para as terras raras no país, com foco na industrialização e no desenvolvimento tecnológico. Segundo ele, o fortalecimento desse setor passa também por segurança jurídica e regras claras. Nesse sentido, o vice-presidente destacou a tramitação de um marco regulatório no Congresso Nacional, sob relatoria do deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), elogiando a condução do tema.

A discussão ocorre em um contexto em que o Brasil possui grande potencial mineral, mas ainda enfrenta desafios para avançar nas etapas de maior valor agregado, como refino e transformação industrial desses insumos estratégicos.

Carros sustentáveis e política industrial

Durante a agenda em Goiás, Alckmin também comentou o crescimento das vendas de veículos sustentáveis no Brasil. Segundo ele, o avanço do setor está sendo impulsionado por políticas públicas, incluindo subsídios do governo federal. O vice-presidente afirmou que essas medidas têm contribuído não apenas para o aumento da demanda interna, mas também para atrair novas montadoras ao país, reforçando a política de reindustrialização e inovação tecnológica.

💎🇧🇷 'A gente não quer só exportar commodity, quer agregar valor', diz Alckmin sobre terras raras



🗣 Em coletiva de imprensa após visita a uma concessionária em Valparaíso (GO), o vice-presidente Geraldo Alckmin ressaltou a importância das terras raras e defendeu o… pic.twitter.com/HjwEdo212F April 18, 2026



