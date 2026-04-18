Alckmin comemora alta nas vendas de carros populares com alto desempenho energético e ambiental

247 - O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, destacou neste sábado (18) o crescimento de 32,9% nas vendas de carros populares no Brasil desde o lançamento do programa Carro Sustentável, em julho de 2025. A alta foi registrada ao longo de dez meses, segundo dados da Fenabrave, e reflete o impacto da política que reduz o IPI a zero para veículos de entrada com alto desempenho energético e ambiental. O programa Carro Sustentável integra o plano Mobilidade Verde e Inovação (MOVER), que prevê R$ 19,3 bilhões de créditos financeiros entre 2024 e 2028. A cadeia produtiva do setor, entre fabricantes, setor de autopeças e concessionárias, estimou que os investimentos associados ao programa atinjam até R$ 190 bilhões nos próximos anos.

O avanço nas vendas ocorre em um cenário de incentivo fiscal e estímulo à produção nacional, com foco em modelos mais acessíveis e menos poluentes. O governo estabeleceu critérios como fabricação no Brasil, uso de tecnologia flex, pelo menos 80% de reciclabilidade e baixa emissão de dióxido de carbono. Durante visita a concessionárias em Valparaíso (GO), Alckmin acompanhou resultados diretos da política pública, com unidades registrando crescimento de 31% e 50% nas vendas desses veículos.

Durante visita a concessionárias em Valparaíso (GO), Alckmin acompanhou resultados diretos da política pública, com unidades registrando crescimento de 31% e 50% nas vendas desses veículos. Ao comentar os números, o presidente em exercício afirmou:

“Com IPI zero, sem imposto, seis montadoras se adequaram e estão habilitadas, com carros mais baratos, descontos nas concessionárias e nas montadoras. Com isso, a indústria produz mais, o comércio vende mais, só concessionárias são mais de 8 mil no Brasil. De outro lado, tem a importância social, nós não estamos zerando imposto para carros de 200 mil reais, estamos zerando para o carro de entrada; e ambiental, carro que polui menos e com alta reciclabilidade”.

Brasil Soberano

Além do impacto no setor automotivo, Alckmin abordou medidas econômicas voltadas ao apoio de empresas exportadoras afetadas por fatores externos. Ele mencionou a liberação de R$ 15 bilhões por meio do programa Brasil Soberano, voltado a setores atingidos por restrições comerciais e tensões internacionais.

“Há três dias, com o presidente Lula, lançamos mais R$ 15 bilhões do Brasil Soberano para quem foi afetado nas exportações na época do tarifaço norte-americano e quem é afetado na exportação para a região do conflito no estreito de Ormuz. A indústria automotiva e de autopeças está incluída. Estamos falando de R$ 15 bilhões em créditos com juros de pouco mais de 1% para investimentos, capital, máquinas e exportações”, disse.

O presidente em exercício também destacou a agenda internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Europa. Lula cumpre visita oficial à Espanha e seguirá para Alemanha e Portugal, com foco em ampliar parcerias comerciais e atrair investimentos. Segundo Alckmin, o acordo entre Mercosul e União Europeia abre novas perspectivas para o Brasil.

“Esses três países foram fundamentais para o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que no próximo dia 1º de maio entra em vigência provisória. É o maior acordo entre blocos do mundo, estamos falando de US$ 22 trilhões de mercado, 720 milhões de pessoas", continuou Alckmin.

Segundo o presidente em exercício, o cenário atual é "uma oportunidade impressionante para o Brasil atrair mais investimento europeu". "Vamos ter perto de 5 mil bens com imposto zerado para a União Europeia". "Eles já são o segundo maior comprador de produtos brasileiros”.

A combinação de incentivos internos e abertura de mercados externos reforça a estratégia do governo para ampliar a competitividade da indústria nacional, com destaque para o setor automotivo.