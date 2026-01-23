Alckmin anuncia R$ 10 bilhões para reduzir juros e renovar frota de caminhões

247 - O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou que o governo federal vai destinar R$ 10 bilhões para reduzir as taxas de juros no financiamento da renovação da frota de caminhões no Brasil. A medida tem como objetivo ampliar o acesso ao crédito, impulsionar a indústria automotiva pesada e oferecer melhores condições a caminhoneiros autônomos, cooperativas e empresas de transporte.

A declaração foi feita durante conversa com jornalistas em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, durante visita a concessionárias do setor automotivo, na sexta-feira (data não informada). Segundo o ministro, a iniciativa busca enfrentar diretamente um dos principais entraves à modernização da frota: o alto custo do financiamento.

“Nós queremos renovar a frota de caminhões no país, então o governo está colocando R$ 10 bilhões para reduzir a taxa de juros, que estava entre 22% e 25%, para 13% a 14%”, afirmou Alckmin. Ele destacou que o programa permitirá financiar caminhões novos, fortalecendo a indústria nacional e gerando impactos positivos na economia. “Vamos financiar caminhões novos, para a indústria automotiva de caminhões crescer ainda mais, gerar mais emprego, mais renda, melhorar a logística no país, reduzir custos, melhorar a competitividade”, disse.

O vice-presidente também ressaltou os benefícios ambientais da substituição de veículos antigos por modelos mais modernos. “Um caminhão desses, Euro 6, polui 40 vezes menos que um caminhão velho, caminhão com mais de 20 anos”, afirmou. Segundo ele, trata-se de uma política pública com múltiplos efeitos. “É um importante programa social, emprego, econômico, desenvolvimento da economia e ambiental”, declarou.

Além do financiamento de caminhões zero quilômetro, o programa também contempla veículos seminovos. De acordo com Alckmin, poderão ser financiados caminhões fabricados a partir de 2012. “Queremos atender o caminhoneiro, o cooperado da cooperativa, o frotista e a empresa. Então, vamos financiar também o seminovo, um caminhão a partir de 2012”, explicou.

O ministro afirmou que a medida deve criar uma dinâmica positiva no mercado, facilitando a troca gradual da frota. “O caminhoneiro vai poder trocar um veículo de 15 anos de uso por um de 5 anos de uso, ou de 6, 7 anos. Ele vai para o seminovo e o do seminovo, para o zero quilômetro”, disse. Ele acrescentou que caminhões mais novos reduzem custos de manutenção e aumentam a previsibilidade financeira. “A mensalidade precisa caber no orçamento do caminhoneiro. Então, se o juros é 25% ao ano, a mensalidade ficava muito alta e ele não conseguia trocar o caminhão”, afirmou.

Segundo Alckmin, o financiamento contará com seis meses de carência para o pagamento da primeira prestação. Para garantir a oferta de crédito, 80% do valor financiado terá cobertura de um fundo garantidor. “Já está valendo. Podem procurar as concessionárias, todas as montadoras, tem os bancos que vão financiar e o banco das próprias montadoras”, concluiu.

A agenda do ministro em Ribeirão Preto incluiu visitas a concessionárias de diferentes montadoras, dentro do acompanhamento dos programas Carro Sustentável-Mover e Move Brasil, voltados à modernização da frota e ao fortalecimento da indústria automotiva brasileira.