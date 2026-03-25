"Quem domina a tecnologia domina o futuro", diz Alckmin no lançamento do caça supersônico F-39E Gripen

247 - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou nesta quarta-feira (25) que o domínio tecnológico será determinante para o futuro do país, ao participar da cerimônia de apresentação do primeiro caça F-39E Gripen montado no Brasil, em Gavião Peixoto (SP). O evento marcou um novo avanço da indústria aeronáutica nacional.

O lançamento do caça integra o processo de modernização da Força Aérea Brasileira (FAB) e simboliza a consolidação do Brasil como participante na produção de aeronaves de alta tecnologia, em parceria com a empresa sueca Saab e a Embraer.

Durante o discurso, Alckmin destacou o papel estratégico da indústria de defesa dentro da política industrial do governo federal. “Hoje é um grande dia. O presidente Lula tem fortalecido a indústria brasileira, e a indústria da defesa está na vanguarda da inovação. É a Missão 6 da Nova Indústria Brasil”, afirmou.

O vice-presidente ressaltou o volume de investimentos públicos voltados à inovação. “O governo tem investido R$ 108 bilhões através do BNDES, Embrapii e Finep para inovação. E quem domina a tecnologia domina o futuro”, declarou. Para ele, o projeto do Gripen representa um exemplo concreto desse esforço de modernização industrial.

Alckmin também associou o avanço tecnológico à diversificação produtiva e à sustentabilidade. “Aqui está um grande exemplo da Nova Indústria Brasil, uma indústria inovadora, sustentável - aqui do lado está o eVTOL, o chamado ‘carro voador’, 100% elétrico”, disse, ao mencionar iniciativas paralelas no setor aeronáutico.

O ministro enfatizou ainda medidas econômicas que devem impulsionar o setor industrial, como incentivos à modernização do parque produtivo. “Aqui está uma indústria competitiva, depreciação acelerada, substituição de máquinas, modernização do parque industrial. A reforma tributária vai impulsionar investimentos no Brasil e exportação”, afirmou.

Ao abordar o desempenho da Embraer no cenário internacional, Alckmin destacou a presença global da empresa. “A Embraer está presente nos cinco continentes. Essa semana, para a Finlândia, foram 46 aviões encomendados. E daqui a pouquinho o presidente Lula está indo à Latam, aqui do lado. Mais 74 aviões da Embraer para a Latam”, declarou.

O vice-presidente também ressaltou os impactos econômicos da indústria aeronáutica. “Tudo isso é emprego, desenvolvimento, a indústria agrega valor, paga salários mais altos”, disse. Ele classificou o momento como simbólico para o país. “É um dia de festa, de comemoração, um grande dia para o Brasil, esse país continental, o quinto maior do mundo em extensão territorial e com uma Força Aérea que muito nos orgulha.”

Por fim, Alckmin destacou o papel estratégico da indústria de defesa para o país. “A indústria da defesa é um seguro para a soberania nacional e é a vanguarda do desenvolvimento industrial”, afirmou.

O F-39E Gripen é um caça supersônico desenvolvido em parceria entre Brasil e Suécia e integra o programa de modernização da FAB. A produção parcial da aeronave em território nacional reforça a transferência de tecnologia e o fortalecimento da base industrial de defesa, além de ampliar a capacidade operacional do país no cenário internacional.