Caça Gripen marca avanço histórico da defesa brasileira, diz Múcio

247 - O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou nesta quarta-feira (25) que a apresentação do primeiro caça F-39E Gripen montado no Brasil representa um marco histórico para a indústria e para a soberania nacional. A declaração foi feita durante cerimônia em Gavião Peixoto (SP), ao comentar o avanço do programa de modernização da Força Aérea Brasileira (FAB).

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Defesa, o evento simboliza a concretização de um cronograma que previa, para 2026, a entrega das primeiras aeronaves produzidas em território nacional — antecipada com a entrega já realizada neste ano.

Durante o discurso, Múcio destacou o significado institucional e estratégico do projeto.

“Estamos aqui para testemunhar esse feito histórico, que nos emociona e permite a todos o sentimento de orgulho”, afirmou. Ele ressaltou que o programa FX-2 Gripen amplia a capacidade de defesa aérea do país e inclui não apenas a aquisição de aeronaves, mas também simuladores, integração de sistemas e suporte logístico.

O ministro enfatizou ainda o impacto tecnológico do acordo firmado com a empresa sueca Saab e com a Embraer. “Uma das maiores aquisições está no acesso à tecnologia de ponta, que permite ao Brasil ser alavancado à posição de fabricante”, declarou. Segundo ele, essa transferência tecnológica garante maior autonomia logística e de manutenção para a defesa aérea brasileira.

Múcio também destacou os critérios que nortearam a escolha do modelo Gripen. “Para escolha da aeronave Gripen, foram levados em consideração, entre outros aspectos, os requisitos referentes ao menor custo operacional, à qualidade e ao amplo acordo de compensação ofertada”, disse. Ele acrescentou que o acordo representa “o maior acordo de compensação da história da FAB e um dos maiores do país”.

O programa prevê a aquisição de 36 aeronaves, sendo que 15 serão totalmente montadas no Brasil, na planta da Embraer. Para o ministro, o projeto fortalece a indústria nacional e pode gerar efeitos positivos na balança comercial no futuro. “Ele impacta de maneira altamente positiva a indústria nacional, com possíveis reflexos para nossa balança de exportação no futuro”, afirmou.

Ao relacionar o avanço ao planejamento do governo federal, Múcio atribuiu o resultado à estratégia adotada desde os primeiros mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Tudo isso é fruto da gestão e visão do senhor, presidente Lula, que sempre, desde o primeiro mandato, incentiva e estimula nossa base industrial de defesa por meio de programas e acordos”, declarou.

O ministro também ressaltou o papel do projeto na segurança nacional e regional. “Esse projeto permite a consolidação do nosso poder dissuasório, ampliando a capacidade de garantir a soberania nacional e a segurança regional”, disse. Ele concluiu afirmando que a entrega representa “mais um avanço para o país, mais uma força para a nossa indústria, mais uma oportunidade para a nossa economia”.

Gripen amplia capacidade tecnológica e militar do Brasil

O F-39E Gripen é um caça supersônico desenvolvido em parceria entre a Embraer e a Saab e integra o programa de modernização da FAB. A aeronave pode atingir velocidades de até 2,4 mil km/h e operar em missões de defesa, reconhecimento e ataque.

Equipado com sistemas avançados, o modelo conta com sensores de alerta de radar, contramedidas eletrônicas e sistemas de alerta de aproximação de mísseis, além de capacidade de compartilhamento de dados em tempo real. Entre os armamentos disponíveis estão o míssil Meteor e o IRIS-T, além de um canhão integrado.

O projeto, firmado em 2014, envolve investimentos de cerca de US$ 4 bilhões e inclui transferência de tecnologia, participação de engenheiros brasileiros e geração de milhares de empregos diretos e indiretos. A fabricação local consolida o Brasil como um dos poucos países com capacidade de participar da produção de caças de alta tecnologia.

Com a entrada em operação do Gripen, a FAB inicia a substituição gradual dos antigos caças F-5, ampliando sua capacidade operacional e fortalecendo a defesa do espaço aéreo nacional.