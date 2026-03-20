FAB recebe caça Gripen da Embraer em marco militar histórico para o Brasil

247 - A Força Aérea Brasileira confirmou, em publicação nas redes sociais na última terça-feira (11), que o caça Gripen de matrícula FAB 4109 — o primeiro exemplar finalizado em território nacional — será entregue no fim de março e apresentado oficialmente em 25 de março, às 10h30, em cerimônia realizada na unidade da Embraer em Gavião Peixoto, interior de São Paulo. Dos 36 caças adquiridos pelo Brasil em 2014 — sendo 28 do modelo F-39E monoplace e oito F-39F biplace —, 15 aeronaves serão produzidas no país pela Embraer, o que demonstra a escala real do compromisso industrial firmado no âmbito do Programa FX-2.

O número que identifica a aeronave já era aguardado pelo setor de defesa. Em 2024, dois caças haviam sido entregues com as matrículas FAB 4110 e FAB 4111, deixando a 4109 em aberto e alimentando a expectativa de que ela seria reservada justamente para o primeiro exemplar montado em solo brasileiro. Com a cerimônia marcada e hora definida, o que antes era especulação técnica ganha agora data no calendário e peso institucional.

O evento representa muito mais do que a incorporação de uma nova aeronave ao inventário da FAB. A montagem do Gripen no Brasil é um dos pilares centrais do pacote de transferência de tecnologia negociado no FX-2, programa que prevê não apenas a aquisição dos caças, mas a absorção progressiva de conhecimento, processos e competências por parte da indústria nacional. Nesse modelo, profissionais brasileiros foram capacitados na Suécia, linhas de produção de componentes foram implementadas no país e toda uma cadeia de fornecedores passou a operar sob padrões exigentes de qualidade e certificação.

A presença da Embraer como protagonista desse processo não é circunstancial. A empresa instalou em Gavião Peixoto uma estrutura produtiva como suporte potencial para contratos de exportação, como o firmado recentemente com a Força Aérea Colombiana, que adquiriu 17 unidades do Gripen. Nesse contexto, a fabricante sueca Saab sinalizou a intenção de superar 36 aeronaves produzidas por ano, esforço que contará com participação direta da Embraer.

A nacionalização do programa também se manifesta na composição tecnológica da aeronave. O Gripen produzido no Brasil incorpora sistemas desenvolvidos e fabricados localmente, entre eles o Head-Up Display e o Wide Area Display desenvolvidos pela AEL Sistemas, empresa sediada em Porto Alegre. Esses componentes passaram por processos de teste, validação e certificação conduzidos em território nacional — o que amplia a densidade tecnológica do projeto e reduz a dependência de fornecedores externos para itens que impactam diretamente a operação da aeronave.

A entrega do FAB 4109 se insere em uma sequência de marcos operacionais que vêm acelerando a maturidade do Gripen no país. Em fevereiro, a FAB concluiu a Operação Thor, quando o caça realizou seus primeiros lançamentos de bombas em solo brasileiro. No mesmo período, o F-39 passou a integrar o Alerta de Defesa Aérea na Base Aérea de Anápolis — momento em que a aeronave deixa o estágio de introdução operacional e passa a compor efetivamente a engrenagem de prontidão das Forças Armadas. Outros marcos recentes incluem a certificação para reabastecimento em voo com o KC-390 Millennium, o primeiro disparo do míssil de longo alcance MBDA Meteor e a participação no primeiro exercício de tiro aéreo na Base Aérea de Santa Cruz.

Cada um desses avanços representa um degrau no caminho entre receber uma aeronave e operá-la com plena capacidade de combate. A cerimônia de 25 de março, com horário estabelecido e visibilidade pública, transforma esse acúmulo de etapas em um marco de difícil relativização — e abre formalmente uma nova fase de acompanhamento sobre o ritmo real da produção local, a sustentabilidade da cadeia nacional e a velocidade com que os marcos operacionais seguirão se somando ao inventário estratégico da Força Aérea Brasileira.

Embraer

No site da Embraer, a empresa informou: "a Embraer foi fundada em 1969 e, em mais de cinco décadas, entregamos mais de 9.000 aeronaves para mais de 100 países e 60 forças armadas em cinco continentes. Além disso, projetamos e certificamos mais de 40 modelos de aeronaves que carregam nosso DNA único". A Embraer também disse ter uma força de trabalho de mais de 23.000 funcionários globalmente.