Embraer registra receita recorde de R$ 41,9 bilhões em 2025

247 - A Embraer alcançou em 2025 o maior faturamento de sua história. Segundo balanço financeiro divulgado nesta sexta-feira (6), a fabricante brasileira de aeronaves registrou receita de US$ 7,6 bilhões, equivalente a aproximadamente R$ 41,9 bilhões, estabelecendo um novo recorde anual para a companhia.

Apesar do desempenho histórico em receita, o lucro líquido ajustado somou US$ 253 milhões (cerca de R$ 1,4 bilhão), resultado que representa uma queda de 45% em comparação com o ano anterior.

De acordo com a Embraer, um dos fatores que impactaram o resultado financeiro foram tarifas aplicadas pelos Estados Unidos, que pressionaram o desempenho final da empresa ao longo do período.

Crescimento em defesa e aviação executiva impulsiona resultados

Entre os principais motores do crescimento em 2025 estão as divisões de Defesa & Segurança e Aviação Executiva, que registraram avanços expressivos nas receitas.

O setor de Defesa & Segurança apresentou expansão de 36% no ano, enquanto a Aviação Executiva cresceu 24% no mesmo período, contribuindo de forma significativa para o resultado consolidado da companhia.

Entregas de aeronaves aumentam 18% no ano

Ao longo de 2025, a Embraer realizou a entrega de 244 aeronaves, número que representa um crescimento de 18% em relação a 2024. As entregas foram distribuídas da seguinte forma:

78 jatos comerciais, sendo 44 da família E2 e 34 da linha E1





155 jatos executivos, incluindo 86 modelos leves e 69 médios





3 cargueiros militares KC-390 Millennium





8 aeronaves de ataque leve A-29 Super Tucano





Esse volume reforça a retomada da demanda no setor aeronáutico global e consolida a presença da fabricante brasileira em diferentes segmentos da aviação.

Indicadores operacionais e fluxo de caixa

O relatório também mostra que a margem EBIT ajustada atingiu 8,7% em 2025, indicador utilizado para avaliar a eficiência operacional das empresas ao medir a parcela da receita líquida que se converte em lucro antes de despesas financeiras e impostos.

Outro destaque foi o fluxo de caixa livre, que superou US$ 491 milhões (aproximadamente R$ 2,3 bilhões), considerando apenas as operações principais da companhia e sem incluir a Eve, subsidiária voltada ao desenvolvimento de veículos elétricos de decolagem e pouso vertical, popularmente chamados de “carros voadores”.

Projeções da Embraer para 2026

Para 2026, a fabricante projeta um novo ciclo de expansão nas entregas e no faturamento. A expectativa é que a empresa entregue entre 80 e 85 jatos comerciais e entre 160 e 170 jatos executivos ao longo do próximo ano.

A estimativa de receita anual para o período varia entre US$ 8,2 bilhões e US$ 8,5 bilhões, indicando continuidade da trajetória de crescimento da companhia no mercado global de aviação.