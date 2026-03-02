Latam ampliará voos domésticos em 9% no Brasil

247 - A Latam Brasil vai aumentar em 9% o número de frequências em voos domésticos no primeiro semestre de 2026, na comparação com o mesmo período de 2025. A expansão estará concentrada principalmente nos hubs de São Paulo — nos aeroportos de Guarulhos e Congonhas — e em Brasília, além de reforçar rotas regionais consideradas estratégicas.

A estratégia inclui ampliar a integração entre capitais e cidades de médio porte, com foco especial nas regiões Norte e Sul do país. Um dos destaques é a rota Belém-Macapá, que terá aumento significativo de oferta. A partir de abril, a frequência semanal passará de três para oito voos.

Segundo a diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, Aline Mafra, o movimento faz parte de um planejamento estruturado de crescimento. “A Latam vem nos últimos anos investindo no crescimento sustentável de sua malha e os incrementos de voos neste primeiro semestre são resultado deste olhar muito atento e racional às oportunidades de mercado”, afirmou.

A ampliação da malha será operada integralmente com aeronaves da família Airbus A320. Os novos voos não estão vinculados à aquisição de até 70 jatos Embraer E195-E2, anunciada em setembro de 2025. Dos 24 aviões já encomendados, a previsão é que as entregas comecem no quarto trimestre de 2026. A partir dessa incorporação, a empresa avalia abrir novos destinos regionais e promover ajustes adicionais na malha aérea.

Entre as mudanças previstas, no Aeroporto de Guarulhos a companhia retomará, em maio, a oferta habitual de voos para Joinville. Também haverá aumento de frequências para Maringá e, já em abril, expansão das rotas para Porto Seguro e Dourados.

Em Congonhas, a Latam ampliará o número de voos para Goiânia e reforçará as operações para Curitiba, Belo Horizonte/Confins e Florianópolis entre fevereiro e abril. No Aeroporto de Brasília, houve aumento nas frequências para Curitiba e para São Paulo/Congonhas.

No Sul, o reforço nas rotas para Joinville, Curitiba e Florianópolis amplia a conexão dessas cidades com grandes centros econômicos. No Sudeste, a ligação entre Rio de Janeiro/Galeão e Vitória contará com mais voos a partir de maio. As alterações ainda podem passar por ajustes pontuais, conforme a dinâmica do mercado.