Veja o momento em que avião aborta decolagem em alta velocidade no Aeroporto de Guarulhos (vídeo)
Horas antes do episódio, as operações no aeroporto já haviam sido impactadas pela presença de drones nas proximidades das pistas
247 - Um avião da LATAM Airlines Brasil interrompeu a decolagem na noite de domingo (15) no Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos, na região metropolitana da capital paulista. A informação foi publicada pelo Metrópoles.
A aeronave realizava o voo LA8146, com destino a Lisboa, em Portugal, e tinha partida prevista para as 19h10. Segundo relatos e imagens que circularam nas redes sociais, o avião já estava em alta velocidade na pista quando o piloto decidiu abortar a decolagem, acionando os freios de forma intensa. É possível ver fumaça saindo dos pneus no momento da desaceleração.
De acordo com a companhia aérea, a interrupção ocorreu dentro dos protocolos de segurança previstos para situações em que há qualquer risco identificado durante a corrida de decolagem. Não houve registro de feridos entre passageiros ou tripulantes.
Em nota oficial, a Latam Airlines Brasil “esclarece que a aeronave que realizava o voo LA8146 (Guarulhos-Lisboa) desse domingo (15/2) interrompeu a sua decolagem. O procedimento foi efetuado em total segurança e é o protocolo previsto para esse tipo de situação”.
“A Latam ofereceu assistência a todos os clientes, que foram desembarcados e reacomodados em hotéis e outros voos. A companhia reforça que a segurança é prioridade em todas as suas operações”, completa a nota.
Após a manobra, os passageiros foram desembarcados e receberam assistência da empresa, com realocação em outros voos ou hospedagem em hotéis, conforme disponibilidade. A companhia informou que o caso será apurado internamente para identificar as circunstâncias que levaram à decisão do comandante.
Operações afetadas por drones
Horas antes do episódio, as operações no aeroporto já haviam sido impactadas pela presença de drones nas proximidades das pistas. A movimentação de aeronaves não autorizadas no espaço aéreo levou ao fechamento temporário do terminal durante a tarde, provocando atrasos e cancelamentos.
Autoridades chegaram a utilizar bloqueadores de sinal na tentativa de afastar os equipamentos e restabelecer a normalidade das operações. Não há confirmação oficial de que o aborto da decolagem esteja diretamente relacionado à ocorrência com drones, mas o contexto contribuiu para um dia de instabilidade no principal aeroporto do país.
O Aeroporto de Guarulhos é o maior do Brasil em movimentação de passageiros e concentra voos internacionais de longa distância, como a rota para Lisboa, um dos principais destinos europeus operados a partir de São Paulo.