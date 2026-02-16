Veja o momento em que avião aborta decolagem em alta velocidade no Aeroporto de Guarulhos (vídeo)

247 - Um avião da LATAM Airlines Brasil interrompeu a decolagem na noite de domingo (15) no Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos, na região metropolitana da capital paulista. A informação foi publicada pelo Metrópoles.

A aeronave realizava o voo LA8146, com destino a Lisboa, em Portugal, e tinha partida prevista para as 19h10. Segundo relatos e imagens que circularam nas redes sociais, o avião já estava em alta velocidade na pista quando o piloto decidiu abortar a decolagem, acionando os freios de forma intensa. É possível ver fumaça saindo dos pneus no momento da desaceleração.

De acordo com a companhia aérea, a interrupção ocorreu dentro dos protocolos de segurança previstos para situações em que há qualquer risco identificado durante a corrida de decolagem. Não houve registro de feridos entre passageiros ou tripulantes.

Em nota oficial, a Latam Airlines Brasil “esclarece que a aeronave que realizava o voo LA8146 (Guarulhos-Lisboa) desse domingo (15/2) interrompeu a sua decolagem. O procedimento foi efetuado em total segurança e é o protocolo previsto para esse tipo de situação”.

“A Latam ofereceu assistência a todos os clientes, que foram desembarcados e reacomodados em hotéis e outros voos. A companhia reforça que a segurança é prioridade em todas as suas operações”, completa a nota.

Após a manobra, os passageiros foram desembarcados e receberam assistência da empresa, com realocação em outros voos ou hospedagem em hotéis, conforme disponibilidade. A companhia informou que o caso será apurado internamente para identificar as circunstâncias que levaram à decisão do comandante.

Operações afetadas por drones

Horas antes do episódio, as operações no aeroporto já haviam sido impactadas pela presença de drones nas proximidades das pistas. A movimentação de aeronaves não autorizadas no espaço aéreo levou ao fechamento temporário do terminal durante a tarde, provocando atrasos e cancelamentos.

Autoridades chegaram a utilizar bloqueadores de sinal na tentativa de afastar os equipamentos e restabelecer a normalidade das operações. Não há confirmação oficial de que o aborto da decolagem esteja diretamente relacionado à ocorrência com drones, mas o contexto contribuiu para um dia de instabilidade no principal aeroporto do país.

O Aeroporto de Guarulhos é o maior do Brasil em movimentação de passageiros e concentra voos internacionais de longa distância, como a rota para Lisboa, um dos principais destinos europeus operados a partir de São Paulo.