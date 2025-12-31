FAB avalia compra de novo avião para uso presidencial

247 - A Força Aérea Brasileira (FAB) iniciou levantamentos técnicos para avaliar a possibilidade de aquisição de um novo avião destinado ao transporte do presidente da República. A análise ocorre em meio a registros recentes de falhas em aeronaves utilizadas em missões oficiais e busca identificar opções no mercado que atendam às necessidades operacionais da Presidência. Segundo o último balanço da FAB, houve três ocorrências em 2024 envolvendo o avião presidencial VC-1 e um registro neste ano com a aeronave C-105 Amazonas. As informações são do G1.

Incidentes técnicos impulsionam estudos

Em nota, a FAB explicou que o objetivo do levantamento é “verificar as possibilidades disponíveis no mercado, visando o atendimento das demandas relacionadas a uma aeronave com características adequadas às atuais necessidades da Presidência da República”. A instituição ressaltou que se trata de uma análise técnica, sem decisão formal de compra até o momento.

Um dos episódios que contribuíram para a discussão ocorreu no ano passado, quando o VC-1 apresentou problema técnico logo após a decolagem no Aeroporto Internacional Felipe Ángeles, próximo à Cidade do México. Em outra situação, durante uma viagem ao Pará, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva relatou dificuldades com a aeronave ao afirmar: “tivemos que descer”.

De acordo com a FAB, em todas as ocorrências foram adotadas ações corretivas previstas nos protocolos de manutenção preventiva e corretiva. A Aeronáutica informou ainda que não houve risco à segurança das autoridades transportadas e que a frota passa por avaliação técnica contínua, em conformidade com elevados padrões internacionais de segurança.

Como funciona o processo de compra de um avião presidencial

No eventual processo de aquisição de uma nova aeronave presidencial, a FAB atua como órgão executor do governo federal. Os levantamentos técnicos em andamento atendem a uma demanda da própria Presidência da República. O Ministério da Defesa e a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) foram procurados para comentar o assunto, mas não se pronunciaram .

Especialistas, contudo, destacam que a compra de um avião presidencial pode levar anos para ser concluída. Esse tipo de aeronave é encontrado em um mercado específico e precisa atender a pré-requisitos rigorosos, como grande autonomia de voo, o que reduz a necessidade de pousos intermediários em viagens longas.

Paralelamente, ao longo do ano, o ministro da Defesa, José Múcio, intensificou conversas com parlamentares governistas e da oposição para defender a ampliação de recursos e do orçamento destinado ao setor.

Frota presidencial da FAB

Atualmente, a FAB dispõe de duas aeronaves configuradas para o transporte presidencial: o VC-1 e o VC-2. Ainda assim, outros aviões da frota podem ser utilizados para atender o presidente da República, a depender das condições logísticas e operacionais.

O VC-1 é um Airbus A319, com alcance aproximado de 8.500 quilômetros, velocidade máxima de cruzeiro de 650 km/h e teto de serviço de 13.530 metros. Já o VC-2 é um Embraer 190, fabricado pela Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., com alcance de cerca de 8.334 quilômetros, velocidade de cruzeiro de até 900 km/h e teto de serviço de 12.490 metros. Ambas as aeronaves seguem sob monitoramento técnico permanente da Aeronáutica.