FAB confirma queda de foguete sul-coreano após anomalia em lançamento em Alcântara

247 - A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou que o foguete sul-coreano HANBIT-Nano, lançado na segunda-feira (22) a partir do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão, colidiu com o solo após a identificação de uma anomalia durante o procedimento de decolagem. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil, que noticiou o episódio e reproduziu a nota oficial da instituição militar.

Segundo a reportagem, logo após o lançamento, uma nuvem de fogo se formou ao redor do veículo, o que levou à explosão registrada pelas equipes em solo. A FAB informou que, diante da anomalia, equipes técnicas da própria Força e do Corpo de Bombeiros da Base de Alcântara foram acionadas para isolar a área, analisar os destroços e investigar o ponto exato de impacto.

Em nota, a instituição ressaltou que “todas as ações sob responsabilidade da FAB para coordenação da operação, que envolvem segurança, rastreio e coleta de dados foram cumpridas exatamente conforme planejado, garantindo um lançamento controlado e dentro dos parâmetros internacionais do setor espacial”. Apesar do desfecho, a Força reforçou que as medidas de contingência funcionaram como previsto.

Lançamento ocorreu após série de adiamentos

O lançamento do HANBIT-Nano já havia sido adiado três vezes ao longo dos últimos meses. Em novembro, a FAB cancelou a primeira tentativa após identificar falhas nos sinais durante um teste conjunto de aviônicos. Já em dezembro, entre os dias 17 e 19, técnicos detectaram anormalidades intermitentes em uma válvula de ventilação do tanque de metano líquido do segundo estágio, o que novamente impediu a decolagem.

Na terceira tentativa, pouco antes da operação final, uma anomalia foi encontrada em um componente da unidade de resfriamento do sistema de alimentação do oxidante do primeiro estágio — problema que exigiu nova revisão. Embora a aeronave tenha sido liberada para lançamento nesta segunda-feira, o processo acabou marcado pela falha que levou à queda do foguete.

Investigação irá aprofundar causa da anomalia

A FAB ainda não divulgou qual componente apresentou falha ou se o problema está relacionado às inconsistências identificadas nas tentativas anteriores. A análise dos destroços e dos dados telemétricos deverá esclarecer os fatores que culminaram na explosão.

O HANBIT-Nano é um foguete comercial de pequeno porte desenvolvido pela empresa sul-coreana Innospace. O projeto integra a estratégia de Alcântara para ampliar parcerias internacionais e consolidar o centro de lançamento brasileiro como plataforma para missões comerciais.

As investigações seguem em andamento, e novos detalhes devem ser divulgados após a conclusão dos trabalhos técnicos do CLA e dos militares envolvidos na operação.