FAB marca nova data para lançamento de foguete comercial sul-coreano

247 - A Força Aérea Brasileira (FAB) definiu uma nova data para o lançamento do foguete sul-coreano HANBIT-Nano a partir do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. A tentativa está programada para acontecer nesta segunda-feira (22), às 15h45, no horário de Brasília, após uma sequência de adiamentos ao longo da última semana. O lançamento integra a chamada Operação Spaceward e será realizado em conjunto com a empresa sul-coreana Innospace, responsável pelo desenvolvimento do veículo espacial. As informações são da CNN Brasil.

Nova tentativa após adiamentos

O lançamento havia sido inicialmente marcado para a quinta-feira, dia 17, mas foi adiado para a sexta-feira, dia 19, antes de ser novamente remarcado. As mudanças no cronograma foram definidas pela equipe organizadora da missão, sem detalhamento público sobre os motivos técnicos dos adiamentos.

Parceria internacional e papel da AEB

A missão conta com a participação da Agência Espacial Brasileira (AEB) e é considerada estratégica por marcar a entrada do Brasil no mercado internacional de lançamentos comerciais. A iniciativa é resultado de um edital de chamamento público lançado em 2020, que selecionou empresas interessadas em utilizar a base de Alcântara.

A Innospace foi uma das companhias escolhidas e assinou contrato com o Comando da Aeronáutica em 2022. O objetivo da missão é transportar cinco satélites e três experimentos científicos para o espaço.

Alcântara e sua posição estratégica

Localizado próximo à Linha do Equador, o Centro de Lançamento de Alcântara é visto como uma das bases mais vantajosas do mundo para operações espaciais, por permitir maior eficiência no uso de combustível durante os lançamentos. Sobre esse potencial, o divulgador científico e especialista em temas espaciais Pedro Pallotta afirmou: “Temos um potencial muito grande desperdiçado ao longo das últimas décadas, que hoje é um problema em relação a outros países, como EUA, Rússia, China, Índia, entre outros”.

O que é o foguete HANBIT-Nano

O HANBIT-Nano é um veículo orbital de dois estágios, projetado para colocar até 90 quilos de carga útil em uma órbita de aproximadamente 500 quilômetros de altitude. O desenvolvimento do foguete envolveu 247 profissionais, sendo 102 engenheiros dedicados exclusivamente à pesquisa e ao desenvolvimento. Com 21,8 metros de altura e 1,4 metro de diâmetro, o foguete integra uma nova geração de lançadores de pequeno porte, voltados a missões mais ágeis, com custos reduzidos e altos níveis de confiabilidade.