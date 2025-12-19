Brasil lança nesta sexta-feira primeiro foguete comercial da base de Alcântara

Gabriel Corrêa - repórter da Rádio Nacional

O lançamento do primeiro foguete comercial a partir do território brasileiro está marcada para acontecer nesta quinta-feira (19), a partir das 14h45, no Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão.

A transmissão será pelo canal da empresa sul-coreana Innospace que desenvolveu o veículo espacial.

O lançamento ocorre um pouco depois das 15h30, no horário de Brasília.

Ele estava previsto para acontecer na última quarta-feira, mas, durante a etapa final de verificação dos sistemas, a empresa detectou um problema em um sistema de refrigeração e foi necessária a troca de componentes.

De acordo com a Força Aérea Brasileira, os sistemas serão avaliados novamente nesta sexta e qualquer alteração poderá adiar o lançamento mais uma vez.

Mesmo depois da decolagem, caso o foguete apresente um comportamento diferente do previsto, o voo poderá ser interrompido de forma controlada.

O período de possibilidade de lançamento vai até o dia 22 de dezembro.

O foguete tem quase 22 metros de comprimento, pesa 20 toneladas, e pode colocar até 90 quilos de carga útil em órbita.

Ele está levando 18 quilos de carga: cinco pequenos satélites e três dispositivos experimentais, desenvolvidos por instituições e empresas do Brasil e da Índia, para a órbita baixa da Terra, a uma altitude de aproximadamente 300 quilômetros.

Entre as cargas brasileiras estão dois satélites da Universidade Federal de Santa Catarina; outro, da Universidade Federal do Maranhão; e um Sistema de Navegação, desenvolvido por empresas nacionais.

Por se tratar do primeiro voo comercial, o Centro de Alcântara está entrando no mercado global de lançamentos orbitais.