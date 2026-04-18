Alckmin celebra queda do dólar abaixo de R$ 5 e destaca melhora de indicadores econômicos

247 – O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, comemorou a recente queda do dólar para abaixo de R$ 5, destacando o movimento como um marco importante para a economia brasileira. A declaração foi feita em vídeo divulgado nas redes, em que ele também ressaltou a melhora de diversos indicadores macroeconômicos.

Segundo Alckmin, a cotação da moeda norte-americana atingiu o menor nível em dois anos, o que, em sua avaliação, representa um sinal claro de confiança no país e de fortalecimento do cenário econômico interno.

Indicadores reforçam cenário positivo

Ao comentar o momento econômico, Alckmin destacou que a inflação segue controlada dentro das margens estabelecidas, o que contribui para a estabilidade e previsibilidade da economia. Ele também mencionou a revisão para cima das projeções de crescimento do Brasil pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), instituição conhecida por adotar estimativas mais conservadoras.

Outro ponto enfatizado foi o desempenho do mercado de trabalho. O vice-presidente destacou que o desemprego está em 5,8%, um dos menores níveis já registrados na história recente do país, o que reforça a percepção de recuperação econômica consistente.

Recado ao mercado financeiro

Em tom bem-humorado, Alckmin afirmou que o cenário atual é “de parar o trânsito de patinetes na Faria Lima”, em referência ao principal centro financeiro do país, localizado em São Paulo. A declaração foi interpretada como um recado direto ao mercado, tradicionalmente mais crítico à condução da política econômica.

A fala sugere que os resultados positivos — como a valorização do real, o controle inflacionário e a queda do desemprego — desafiam previsões mais pessimistas que vinham sendo feitas por parte de agentes financeiros.

Crescimento e confiança

A combinação de dólar mais baixo, inflação sob controle e melhora no emprego cria um ambiente mais favorável para investimentos e consumo, elementos essenciais para sustentar o crescimento econômico. A revisão das projeções pelo FMI também reforça a confiança internacional na economia brasileira.

O conjunto desses fatores indica, segundo a avaliação apresentada por Alckmin, que o Brasil atravessa um momento de maior estabilidade e recuperação, com sinais concretos de fortalecimento estrutural.