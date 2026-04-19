Alckmin visita fábrica da Unipar em Cubatão

247 - O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, participa nesta segunda-feira (20) de uma visita à fábrica da Unipar, em Cubatão (SP), unidade que passou por um amplo processo de modernização com investimentos superiores a R$ 1 bilhão e se consolidou como a maior produtora de cloro de membrana da América do Sul.

A modernização da planta química contou com financiamento expressivo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que destinou R$ 672,9 milhões por meio de linhas voltadas à eficiência energética e à transição para tecnologias de baixo carbono. Os recursos incluem aportes do Fundo Clima e do programa FINEM – Meio Ambiente, voltados à chamada Indústria Verde.

Tecnologia limpa e redução de emissões

Com a atualização tecnológica, a unidade substituiu completamente processos antigos que utilizavam mercúrio e diafragma por métodos mais modernos e sustentáveis. A mudança deve resultar em uma redução de cerca de 70 mil toneladas nas emissões de dióxido de carbono em comparação aos níveis registrados em 2020.

Além disso, a empresa projeta uma queda de aproximadamente 40% no consumo de energia térmica e elétrica, reforçando o papel da indústria química na agenda de sustentabilidade e eficiência energética.