Alckmin defende ajuste regulatório para reduzir custo do gás natural

247 - O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, defendeu nesta segunda-feira (20) um ajuste na regulamentação sobre a exploração de gás natural no país, ao apontar os esforços do governo federal pela redução no preço do insumo.

Segundo Alckmin, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está "trabalhando sempre para melhorar a questão do custo do gás natural, um trabalho que está sendo feito junto com a Petrobras, que está aumentando a produção de gás natural no Brasil, mas precisamos equacionar melhor a questão regulatória".

Alckmin falou à imprensa após visitar a fábrica Unipar Carbocloro, em Cubatão (SP).

Segundo o governo, o alto custo do gás no Brasil é resultado de deficiências estruturais e regulatórias que precisam ser enfrentadas. A redução do custo no Brasil é vista pelo setor industrial como fundamental para aumentar a competitividade.

Presiq

Alckmin também disse que o Presiq (Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química), de incentivos à indústria química, será regulamentado nos próximos dias, com a previsão de aportes de 15 bilhões de reais nos próximos cinco anos.