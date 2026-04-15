Entenda como são formados os preços dos combustíveis no Brasil

247 - A formação dos preços dos combustíveis no Brasil resulta de uma combinação de fatores estruturais e externos, o que explica por que o valor nas bombas varia mesmo sem mudanças diretas em um único elo da cadeia. O preço final é influenciado por custos de produção, carga tributária, mistura de biocombustíveis e, sobretudo, pelas oscilações do mercado internacional.

Na prática, o consumidor paga por uma soma de etapas que envolvem desde o refino ou importação até a chegada ao posto, com impactos relevantes também do câmbio e do preço do petróleo no exterior.

Os principais componentes do preço

O valor cobrado nos postos pode ser dividido em cinco grandes partes:

Custo do produto (produção, refino e importação) : cerca de 55% do total

: cerca de 55% do total Impostos estaduais e federais (ICMS, PIS/Cofins) : aproximadamente 17%

: aproximadamente 17% Biocombustíveis (mistura obrigatória, como o biodiesel) : cerca de 13%

: cerca de 13% Distribuição : em torno de 5%

: em torno de 5% Revenda (postos): cerca de 10%

Essa divisão mostra que a maior parte do preço está concentrada nos custos de produção e nos tributos, enquanto os elos finais da cadeia têm participação menor.

Influência do mercado internacional

O cenário global exerce forte impacto sobre os combustíveis no Brasil. No caso do diesel, o país depende da importação para atender cerca de 30% da demanda interna.

Em momentos de instabilidade internacional, como o experimentado atualmente com o conflito no Irã, os preços do combustível importado tendem a subir, pressionando o valor final. Em cenários recentes de alta, o custo internacional do diesel chegou a registrar aumentos expressivos, com variações significativas no preço por litro.

Essa dependência externa, combinada com oscilações do câmbio, torna o preço dos combustíveis sensível a fatores que fogem ao controle interno no Brasil.

O papel das distribuidoras

As distribuidoras têm função estratégica na garantia do abastecimento. Em situações de restrição de oferta, essas empresas precisam ampliar rapidamente a importação de combustíveis, o que envolve custos adicionais.

Entre os desafios estão o pagamento de prêmios no mercado internacional, despesas logísticas com transporte e armazenagem, além da necessidade de mobilizar capital para assegurar o fornecimento contínuo.

Esse papel é essencial para evitar a falta de combustível, especialmente em períodos de maior pressão no mercado.

Distribuição tem peso menor no preço

Apesar de frequentemente apontada como responsável pelos aumentos, a distribuição representa uma fatia reduzida da composição do preço final, cerca de 5%.

Os dados indicam que os principais fatores que influenciam o valor nas bombas estão ligados aos custos do produto, à carga tributária e ao contexto internacional.

Entre preços mais altos e risco de desabastecimento

Em momentos de crise global, o debate sobre combustíveis envolve uma escolha delicada: aceitar preços mais elevados ou correr o risco de desabastecimento.

A interrupção no fornecimento teria impactos diretos sobre setores essenciais da economia, como transporte, agronegócio e indústria, ampliando os efeitos negativos para além do consumidor final.

Ações do governo Lula para conter a alta dos combustíveis

Diante desse cenário de pressão nos preços, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ampliou um conjunto de medidas para tentar reduzir os impactos ao consumidor. As iniciativas combinam subsídios diretos, mudanças tributárias e maior fiscalização sobre a cadeia de distribuição.

As ações foram detalhadas ao longo da semana pela equipe econômica e, segundo o JOTA, fazem parte de uma estratégia para mitigar os efeitos da volatilidade internacional provocada por tensões geopolíticas. O pacote inclui três decretos que estruturam a política de subvenção e reforçam a transparência no setor.

Subsídio ao diesel e adesão dos estados

A principal medida é a subvenção de R$ 1,20 por litro para a importação de diesel rodoviário. Metade do valor será custeada pela União, enquanto o restante depende da adesão dos estados — a maioria já sinalizou apoio.

O incentivo se soma a uma subvenção anterior de R$ 0,32 por litro e prevê como contrapartida o aumento da oferta por parte dos importadores, além da obrigação de repasse do benefício ao consumidor final.

Transparência e controle sobre distribuidoras

Uma das novidades é a exigência de que distribuidoras informem semanalmente suas margens brutas de lucro à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, com divulgação pública dos dados.

Empresas que aderirem ao programa e descumprirem as regras poderão ser excluídas e perder o acesso ao combustível subsidiado, além de sofrer sanções.

Durante coletiva, o ministro Alexandre Silveira afirmou: “As ações de fiscalização, as novas regras que foram criadas e o próprio anúncio das subvenções que estão em fase de implementação já estão conseguindo frear o aumento dos preços dos combustíveis no país. Mas, além disso, estamos criando outros mecanismos para impedir que um grupo pequeno de empresas aumente seu lucro de forma abusiva e prejudique toda a população”.

Três decretos para fechar brechas

Os decretos publicados atuam de forma complementar:

Um regulamenta o pagamento da subvenção econômica

Outro estabelece critérios para adesão das distribuidoras

O terceiro reforça a transparência e os mecanismos de fiscalização

As regras também abrangem o gás de cozinha (GLP), incluído no mesmo pacote.

Subsídio ao gás de cozinha

Para o GLP, está previsto um aporte de R$ 330 milhões, com subvenção estimada em cerca de R$ 11 por botijão de 13 kg. O objetivo é reduzir o impacto da alta internacional sobre um item essencial, especialmente para famílias de baixa renda.

Segundo o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, a estratégia busca equiparar o preço do produto importado ao nacional, garantindo maior estabilidade ao mercado interno.

Corte de tributos e impacto fiscal

O pacote inclui ainda a isenção de PIS/Cofins sobre o biodiesel e o querosene de aviação (QAV), reduzindo custos no transporte rodoviário e no setor aéreo.

De acordo com a equipe econômica, as medidas têm neutralidade fiscal, com compensações por aumento de arrecadação em outras áreas, como o petróleo e o reajuste do IPI sobre cigarros.

Crédito para companhias aéreas

No setor aéreo, foram anunciadas linhas de crédito que podem chegar a R$ 9 bilhões, destinadas à reestruturação financeira e capital de giro das empresas, com operações via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Combate a abusos e nova legislação

O governo também pretende enviar ao Congresso um projeto de lei que cria um novo tipo penal para coibir aumentos abusivos de preços, com pena prevista de 2 a 5 anos de detenção.

A estratégia combina subsídios, fiscalização e transparência como instrumentos para reduzir a pressão sobre os combustíveis e seus efeitos na economia.