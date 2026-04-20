Lula critica Trump e diz que África do Sul deve ir ao G20

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta segunda-feira (20) a exclusão da África do Sul, pelo governo dos Estados Unidos, das reuniões do G20.

"A exclusão arbitrária da África do Sul das atividades do G20 é um precedente que ameaça a relevância de outro importante foro de coordenação mundial", disse Lula à imprensa durante visita de Estado à Alemanha.

"Somente com multilateralismo revigorado se pode restabelecer a diplomacia e a cooperação como ferramentas para a paz e o desenvolvimento sustentável", acrescentou Lula.

Mais cedo, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a África do Sul não faria parte da próxima cúpula do G20, na Flórida. Trump boicotou a última reunião de cúpula do bloco na África do Sul por conta de uma fake news — a de que a minoria branca no país africano é vítima de assassinatos em massa e desapropriações.

"Eu disse ao (presidente da África do Sul, Cyril) Ramaphosa que ele deve comparecer ao G20. Ele não pode ir ao G20 porque o Trump disse. Ele é membro nato. Se eu fosse ele, iria, não como convidado, como membro fundador", disse Lula.

"Se não nos juntarmos, eles vão tirar nós todos. O G20 não é o Conselho da Paz", acrescentou. "Se a Alemanha estiver junto comigo, garantimos a entrada do Ramaphosa".

Lula ainda classificou as alegações do governo dos EUA como inacreditáveis e criticou um documentário exibido pelo presidente dos EUA sobre suposto trabalho escravo de pessoas brancas. "Aquilo não era na África do Sul", disse Lula.