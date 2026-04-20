Na Alemanha, Silveira destaca liderança do Brasil em segurança energética e transição sustentável

247 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou, nesta segunda-feira (20), em Hanôver, na Alemanha, que o Brasil pode assumir papel de destaque na segurança energética global e na transição sustentável. A declaração foi feita durante reunião bilateral com a ministra alemã de Assuntos Econômicos e Energia, Katherina Reiche, no contexto da feira Hannover Messe.

Silveira defendeu o fortalecimento da cooperação internacional em biocombustíveis como estratégia para reduzir vulnerabilidades externas e ampliar a segurança energética. “A pluralidade energética é um grande desafio e, ao mesmo tempo, nossa maior força motriz”, afirmou.

O ministro destacou que o Brasil alcançou avanços relevantes na área, incluindo a autossuficiência na gasolina após a ampliação da mistura de etanol para E30. “Quando utilizávamos E27, ainda havia necessidade de importação. Com o avanço do etanol, passamos a ser autossuficientes nesse segmento”, disse.

Silveira também apontou que o país possui uma matriz energética diversificada, sustentável e com superávit, especialmente no setor elétrico. No caso do diesel, ele informou que cerca de 80% do consumo nacional já é atendido pela produção interna, com expectativa de autossuficiência nos próximos anos.

Parcerias estratégicas

Durante o encontro, o ministro ressaltou que o cenário internacional, marcado por instabilidades no setor energético, exige maior integração entre países. Nesse contexto, afirmou que o Brasil pode atuar como parceiro estratégico, sobretudo na descarbonização dos transportes e da indústria.

O diálogo entre as delegações indicou oportunidades de cooperação em áreas como pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Entre os pontos mencionados estão os combustíveis sustentáveis de aviação e novas rotas para biocombustíveis avançados.

Ao defender o aprofundamento das relações, Silveira destacou a experiência brasileira na produção e no uso em larga escala desses combustíveis. “Contem com o Brasil e com a sinergia que devemos criar, especialmente neste momento de instabilidade energética”, afirmou.

Integração e investimentos

O ministro também propôs maior aproximação entre equipes técnicas e fortalecimento da cooperação institucional, com foco na formulação de políticas públicas voltadas à atração de investimentos e ao desenvolvimento do setor energético.

Segundo ele, o Brasil reúne condições favoráveis para esse avanço, como estabilidade regulatória, segurança jurídica e capacidade produtiva. A reunião integra o esforço de consolidação da Parceria Energética Brasil-Alemanha, voltada à transição energética e à modernização dos sistemas.

Ao final do encontro, Silveira reiterou o convite para que representantes alemães visitem o Brasil, com o objetivo de aprofundar projetos conjuntos e ampliar a cooperação bilateral.