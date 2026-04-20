“A Alemanha é um parceiro indispensável para o Brasil”, afirma Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a Alemanha é um parceiro estratégico essencial para o Brasil durante a participação no 42º Encontro Econômico Brasil–Alemanha, realizado em Hanôver, na segunda-feira (20). Em discurso a empresários e autoridades, o mandatário destacou a importância histórica da relação bilateral e defendeu o aprofundamento da cooperação diante de desafios globais.

“A Alemanha é um parceiro indispensável para o Brasil. Não tenho dúvidas de que a Alemanha pensa o mesmo do Brasil”, declarou. O presidente afirmou que o Brasil vive um momento de crescimento e apresentou indicadores econômicos para atrair investimentos. Ele mencionou a redução da pobreza, a ampliação de políticas públicas e o fortalecimento de instrumentos como o sistema de pagamentos digitais.

Segundo Lula, o país tem registrado crescimento superior a 3% nos últimos anos, além de avanços no mercado de trabalho e controle da inflação. Ele também afirmou que houve recuperação do poder de compra da população.

Investimentos e indústria

Durante o encontro, Lula disse que o Brasil mobiliza cerca de 350 bilhões de dólares em programas voltados à infraestrutura e à inovação. Ele também citou a aprovação da reforma tributária e medidas para melhorar o ambiente de negócios.

O presidente mencionou o desempenho do agronegócio, que alcançou 169 bilhões de dólares em exportações em 2025, e destacou resultados da indústria, como a entrega de mais de 240 aeronaves pela Embraer e receita superior a 7,5 bilhões de dólares.

Relação bilateral

Lula afirmou que mais de 1,2 mil empresas alemãs atuam no Brasil e ressaltou a presença de companhias brasileiras na Alemanha. Segundo ele, essa integração demonstra a solidez da parceria entre os países.

Apesar disso, o presidente avaliou que o volume de comércio bilateral, superior a 21 bilhões de dólares por ano, ainda está abaixo do potencial. Ele defendeu o avanço do acordo entre Mercosul e União Europeia e pediu maior engajamento do setor privado.

Energia e sustentabilidade

O presidente destacou que o Brasil possui uma matriz energética com forte participação de fontes renováveis, superior à média global. Ele afirmou que o país já atingiu metas que a União Europeia projeta para 2050.

Lula também citou o papel dos biocombustíveis, como o etanol, e apontou oportunidades de cooperação com a Alemanha em áreas ligadas à transição energética e à inovação tecnológica.

Cenário internacional

Ao abordar o contexto global, Lula afirmou que o mundo enfrenta mudanças climáticas, transformações tecnológicas e fragmentação econômica. Ele também mencionou impactos de conflitos armados sobre preços e fluxos comerciais.

O presidente defendeu o fortalecimento de parcerias internacionais e afirmou que relações como a entre Brasil e Alemanha ganham relevância em um cenário de instabilidade.