Lula pede maior equilíbrio nas concessões em acordo entre Mercosul e União Europeia

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta segunda-feira (20) maior equilíbrio nas relações comerciais com a Europa, enquanto se aproxima a data de entrada em vigor do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, em 1º de maio.

"Um acordo só se sustenta se há equilíbrio nas concessões feitas de parte a parte", disse Lula à imprensa, durante visita de Estado à Alemanha, junto ao chanceler alemão, Friedrich Merz.

"Uma série de medidas adotadas pela União Europeia ameaçam, no entanto, desnivelar os pratos dessa balança", criticou o presidente, ao citar políticas de descarbonização, preservação ambiental e desenvolvimento industrial.

De acordo com o presidente, as métricas adotadas pela UE não são "fidedignas à realidade, nem compatíveis com regras multilaterais". Lula defendeu a legitimidade de medidas nessas áreas, mas criticou o que classificou como "unilateralismo".

Nesse sentido, Lula também cobrou da UE que supere "sua resistência ideológica aos biocombustíveis", assegurando que o Brasil produz os insumos "sem comprometer a produção de alimentos e as áreas de floresta".