Irã anuncia reabertura dos dois principais aeroportos de Teerã

247 - O Irã reabriu, nesta segunda-feira (20), os dois principais aeroportos de Teerã após o fechamento provocado pelas agressões dos Estados Unidos e de Israel ao país persa. De acordo com a Organização de Aviação Civil da nação, o Aeroporto Internacional Imam Khomeini e o aeroporto Mehrabad voltaram a operar. O órgão também informou que outros dez aeroportos iranianos devem retomar voos a partir de sábado.

Segundo a AFP, a reabertura ocorre em meio a um cenário ainda instável na região. O conflito com Washington e Tel Aviv levou ao fechamento de espaços aéreos e à suspensão de operações em diferentes países do Golfo, impactando o tráfego internacional.

Retomada gradual no Qatar

O Qatar anunciou, também nesta segunda-feira (20), que permitirá a retomada gradual de pousos de companhias aéreas estrangeiras em seu principal aeroporto. A medida marca a primeira flexibilização desde o início da guerra.

De acordo com a Autoridade de Aviação Civil do país, foi emitido um aviso aos aeronavegantes, autorizando o retorno progressivo das operações internacionais. Até então, apenas voos da Qatar Airways estavam autorizados a operar após a reabertura parcial do espaço aéreo, ocorrida em 7 de março.

Cessar-fogo sob tensão

Irã e Estados Unidos firmaram um acordo de cessar-fogo considerado frágil, com validade até quarta-feira (22). O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve enviar representantes para uma nova rodada de negociações em Islamabad, no Paquistão.

A mídia estatal iraniana informou que o governo ainda não decidiu se participará das conversas. No domingo (19), ambos os lados trocaram acusações de violação do cessar-fogo.

Enquanto isso, o transporte marítimo no Estreito de Ormuz segue interrompido. O Irã reafirmou o controle sobre a região, considerada estratégica para o fluxo global de energia, o que mantém o cenário de tensão internacional.