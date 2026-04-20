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      Irã anuncia reabertura dos dois principais aeroportos de Teerã

      Qatar também anunciou retomada gradual de pousos de companhias aéreas estrangeiras em seu principal aeroporto

      Um voo da Emirates decola do Aeroporto Internacional de Dubai em meio ao conflito entre Estados Unidos e Israel com o Irã, em Dubai, Emirados Árabes Unidos, em 7 de março de 2026 (Foto: REUTERS/Stringer)

      247 - O Irã reabriu, nesta segunda-feira (20), os dois principais aeroportos de Teerã após o fechamento provocado pelas agressões dos Estados Unidos e de Israel ao país persa. De acordo com a Organização de Aviação Civil da nação, o Aeroporto Internacional Imam Khomeini e o aeroporto Mehrabad voltaram a operar. O órgão também informou que outros dez aeroportos iranianos devem retomar voos a partir de sábado.

      Segundo a AFP, a reabertura ocorre em meio a um cenário ainda instável na região. O conflito com Washington e Tel Aviv levou ao fechamento de espaços aéreos e à suspensão de operações em diferentes países do Golfo, impactando o tráfego internacional.

      Retomada gradual no Qatar

      O Qatar anunciou, também nesta segunda-feira (20), que permitirá a retomada gradual de pousos de companhias aéreas estrangeiras em seu principal aeroporto. A medida marca a primeira flexibilização desde o início da guerra.

      De acordo com a Autoridade de Aviação Civil do país, foi emitido um aviso aos aeronavegantes, autorizando o retorno progressivo das operações internacionais. Até então, apenas voos da Qatar Airways estavam autorizados a operar após a reabertura parcial do espaço aéreo, ocorrida em 7 de março.

      Cessar-fogo sob tensão

      Irã e Estados Unidos firmaram um acordo de cessar-fogo considerado frágil, com validade até quarta-feira (22). O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve enviar representantes para uma nova rodada de negociações em Islamabad, no Paquistão.

      A mídia estatal iraniana informou que o governo ainda não decidiu se participará das conversas. No domingo (19), ambos os lados trocaram acusações de violação do cessar-fogo.

      Enquanto isso, o transporte marítimo no Estreito de Ormuz segue interrompido. O Irã reafirmou o controle sobre a região, considerada estratégica para o fluxo global de energia, o que mantém o cenário de tensão internacional.

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