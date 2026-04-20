Egito e Paquistão discutem negociações entre EUA e Irã

247 - Egito e Paquistão discutem sobre as negociações entre EUA e Irã em meio ao agravamento das tensões no Oriente Médio, enquanto autoridades dos dois países reforçam a necessidade de diálogo para evitar uma nova escalada do conflito. A expectativa gira em torno de uma segunda rodada de negociações, considerada crucial para manter o cessar-fogo e reduzir a instabilidade regional.

Segundo informações divulgadas pela agência Prensa Latina, o tema foi tratado em conversa telefônica entre o ministro das Relações Exteriores do Egito, Badr Abdelatty, e seu homólogo paquistanês, Muhammad Ishaq Dar. Ambos manifestaram esperança de que novas negociações entre Washington e Teerã contribuam para diminuir as tensões, embora reconheçam que esse cenário se tornou mais incerto nas últimas horas.

Os dois chanceleres reiteraram que a diplomacia e o diálogo representam a única alternativa viável para resolver o conflito, iniciado em 28 de fevereiro após ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Eles também concordaram em manter consultas regulares sobre a evolução da crise, com o objetivo de apoiar a segurança e a estabilidade na região.

A primeira rodada de negociações de alto nível, realizada em Islamabad com a participação direta de representantes iranianos e norte-americanos, terminou sem acordo, refletindo divergências profundas entre as partes. Apesar disso, mediadores seguem defendendo a realização de novos encontros para tentar destravar o impasse.

O cenário, no entanto, se complica com o risco iminente de fim do cessar-fogo, que expira nos próximos dias. A trégua, estabelecida por duas semanas, foi considerada essencial para viabilizar as negociações, mas enfrenta dificuldades para ser renovada diante do aumento das tensões.

Entre os fatores que agravam a crise está a recente apreensão de um navio mercante iraniano pela Marinha dos Estados Unidos, episódio que levou Teerã a acusar Washington de violar o cessar-fogo e a prometer retaliação. O ambiente de desconfiança mútua tem dificultado avanços diplomáticos e colocado em risco qualquer tentativa de acordo.

No fim de semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o envio de negociadores a Islamabad, mas o Irã teria se recusado a participar da nova rodada de conversas, segundo informações da agência oficial IRNA. A recusa reforça o impasse e aumenta a incerteza sobre os próximos passos da mediação internacional.

Diante desse cenário, Egito e Paquistão buscam manter canais abertos de diálogo e reforçar esforços diplomáticos para evitar o agravamento de um conflito que já impacta a estabilidade regional e o mercado global de energia.