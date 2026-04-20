Irã rejeita exigências, condena ataque dos EUA e descarta negociações imediatas

247 - O Irã afirmou que não pretende participar, neste momento, de uma nova rodada de negociações com os Estados Unidos em Islamabad. A recusa ocorre às vésperas do término de um frágil cessar-fogo, ampliando as incertezas sobre a continuidade do diálogo diplomático.

Segundo informações divulgadas pela Al Jazeera, autoridades iranianas acusam Washington de violar a trégua desde o início, citando o bloqueio naval no Estreito de Ormuz e a apreensão recente de um navio cargueiro iraniano pelas forças norte-americanas como exemplos de ações que comprometem o processo.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, criticou duramente a postura dos Estados Unidos. “Os EUA não estão aprendendo com a experiência”, afirmou. “E isso nunca levará a bons resultados.” Ele também alertou que qualquer nova ofensiva por parte dos Estados Unidos ou de Israel será respondida pelo Irã “à altura”.