Irã rejeita negociações com EUA após ataque a navio

247 - A apreensão de um navio cargueiro de bandeira iraniana por forças dos Estados Unidos no Estreito de Ormuz elevou significativamente a tensão entre os dois países, levando Teerã a ameaçar uma resposta e a se negar a participar nas negociações propostas para Islamabad, capital paquistanesa. O governo iraniano condiciona qualquer diálogo ao fim do bloqueio imposto por Washington, em meio a um cenário de escalada militar e política.

A mídia iraniana informou que o país rejeitou novas negociações de paz com os Estados Unidos, citando o bloqueio em curso, a retórica considerada ameaçadora por parte de Washington e mudanças frequentes de posição. O governo iraniano também criticou o que chamou de “exigências excessivas” impostas pelos americanos.

Segundo informações da Al Jazeera e da Reuters, a negativa iraniana foi feita poucas horas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar o envio de uma equipe a Islamabad para possíveis negociações com o Irã.

O incidente no Golfo Pérsico envolveu a interceptação do cargueiro M/V Touska por um destróier da Marinha dos Estados Unidos, o USS Spruance, aumentando a preocupação internacional com a estabilidade na região. O Estreito de Ormuz é uma das principais rotas globais de transporte de petróleo, o que amplia o impacto potencial da crise.

Em resposta à apreensão, autoridades iranianas prometeram retaliar, reforçando o tom de confronto entre os dois países. A escalada ocorre em um momento delicado, no qual tentativas de diálogo diplomático parecem cada vez mais frágeis diante da deterioração das relações bilaterais.

A combinação de ações militares, sanções e impasses diplomáticos indica um agravamento do cenário geopolítico, com riscos de novos desdobramentos na região do Golfo.