Trump acusa Irã de 'chantagem' após fechamento do Estreito de Ormuz

247 - As negociações entre Estados Unidos e Irã seguem em andamento, mas o presidente Donald Trump acusou Teerã de adotar uma postura de pressão ao longo do processo, especialmente em relação ao Estreito de Ormuz. Segundo ele, apesar de avanços no diálogo, o governo norte-americano não aceitará o que classificou como tentativa de “chantagem”, conforme declarou neste sábado (18) à imprensa.

De acordo com o próprio Trump, as conversas continuam em curso e com sinais positivos, ainda que marcadas por divergências. “Temos conversas muito boas acontecendo”, afirmou o presidente ao comentar o estágio atual das negociações.

O líder norte-americano criticou o comportamento do Irã, sugerindo que a postura do país segue um padrão histórico nas relações com os Estados Unidos. “Eles ficaram um pouco espertinhos, como vêm fazendo há 47 anos”, disse.

Trump também mencionou o fechamento do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de transporte de petróleo no mundo, apontando a medida como uma forma de pressão geopolítica. “Eles queriam fechar o estreito novamente, como vêm fazendo há anos. Eles não podem nos chantagear”, declarou.

O presidente indicou ainda que novas informações sobre as negociações poderiam ser divulgadas em breve. “Teremos mais informações até o final do dia”, afirmou.

Ao reforçar a posição dos Estados Unidos, Trump destacou que o país mantém uma postura rígida nas tratativas com Teerã. “Estamos conversando com eles, e estamos adotando uma postura firme. Eles mataram muitas pessoas. Muitos dos nossos foram mortos”, disse.