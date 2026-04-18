Navio de carga é atingido por projétil no Estreito de Ormuz

247 - Um navio porta-contêineres foi atingido por um projétil não identificado no Estreito de Ormuz, em um novo episódio que intensifica as tensões na principal rota marítima do comércio global, segundo informações divulgadas pela UK Maritime Traffic Organization (UKMTO), entidade responsável pelo monitoramento da navegação na região. O incidente ocorreu a cerca de 25 milhas náuticas (46 km) da costa de Omã.

De acordo com a UKMTO, o impacto causou danos a alguns contêineres da embarcação, mas não houve registro de incêndios nem de poluição ambiental. As autoridades marítimas informaram que uma investigação foi iniciada para esclarecer as circunstâncias do ocorrido e identificar possíveis responsáveis.

O episódio aconteceu poucas horas após outro alerta emitido pela mesma organização, indicando que embarcações da Guarda Revolucionária do Irã teriam disparado contra um petroleiro que transitava pelo estreito. A sequência de eventos elevou o nível de preocupação entre operadores marítimos e autoridades internacionais sobre a segurança na área.

Os dois incidentes foram registrados em meio a um cenário de maior restrição à navegação no Estreito de Ormuz. As medidas foram adotadas pelo Irã após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicando a manutenção do bloqueio norte-americano a portos iranianos.

Considerado um dos pontos estratégicos mais importantes do mundo para o transporte de petróleo e mercadorias, o Estreito de Ormuz é frequentemente palco de tensões geopolíticas, com impactos diretos sobre o comércio internacional e a estabilidade energética global.