Crise em Ormuz escala e líder supremo do Irã promete impor "novas derrotas" aos inimigos

247 - O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou em mensagem recente que a marinha do país “está pronta para fazer os inimigos provarem o amargor de novas derrotas”, sinalizando a capacidade de resposta militar iraniana em um cenário de tensões geopolíticas. A declaração reforça o discurso de defesa nacional e foi divulgada pela imprensa internacional.

Segundo o comunicado atribuído a Khamenei, o foco da mensagem está na valorização das forças armadas e na proteção da soberania do país. O texto não menciona diretamente as recentes incertezas envolvendo o Estreito de Ormuz, um dos pontos estratégicos mais sensíveis da região, mas destaca a prontidão militar do Irã.

Exército é exaltado em mensagem oficial

Na declaração, o líder iraniano elogiou o desempenho das forças armadas, afirmando que o exército vem “defendendo corajosamente o território, as águas e a bandeira que lhe pertencem”. A mensagem enfatiza o papel das tropas na garantia da integridade territorial e da segurança nacional.

O comunicado foi divulgado por ocasião do Dia do Exército, celebrado no país. Neste ano, a data coincidiu com o aniversário do aiatolá Ali Khamenei, ex-líder supremo do Irã, que foi morto em ataques aéreos conjuntos realizados por Estados Unidos e Israel no início do atual conflito.

Baixa exposição pública do novo líder

Desde que assumiu a liderança suprema há cerca de seis semanas, Mojtaba Khamenei tem mantido uma presença pública limitada. Não há registros recentes de aparições públicas ou mensagens em vídeo, e poucas declarações foram divulgadas até o momento.

A nova manifestação segue a linha adotada até aqui, com ênfase na capacidade militar do país e na defesa de sua soberania, em meio a um ambiente regional marcado por instabilidade e disputas estratégicas.