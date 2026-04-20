Irã defende diplomacia com EUA, mas mantém desconfiança

247 - O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou que a diplomacia continua sendo o caminho necessário para reduzir as tensões com os Estados Unidos, embora tenha ressaltado a necessidade de cautela diante das ações de Washington. A declaração ocorre em meio ao prazo final de um cessar-fogo de duas semanas entre os dois países, que se aproxima do fim sem definição clara sobre novas negociações.

As informações foram divulgadas pela agência Reuters e pela mídia iraniana, que destacou o posicionamento do governo de Teerã sobre a condução das relações com os EUA. Segundo a agência IRNA, Pezeshkian afirmou que utilizar todos os meios racionais e diplomáticos é essencial, mas classificou a vigilância e a desconfiança em relação a Washington como uma “necessidade inegável”.

O cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos deve expirar na quarta-feira (22), enquanto representantes americanos são esperados em Islamabad para negociações. Até o momento, o governo iraniano não confirmou se enviará uma delegação ao encontro no Paquistão, o que aumenta as incertezas sobre a continuidade do diálogo.

De acordo com a televisão estatal iraniana, uma fonte não identificada indicou que não há planos para uma segunda rodada de negociações. O motivo é a postura dos Estados Unidos, descrita como marcada por exigências “excessivas e irracionais”, além de mudanças frequentes de posição durante o processo.

As tensões entre os dois países também se concentram no Estreito de Ormuz, região estratégica para o transporte global de petróleo. O Irã reforçou o controle sobre o tráfego marítimo na área, enquanto os Estados Unidos mantêm o bloqueio a portos iranianos. No domingo (19), forças americanas assumiram a custódia de uma embarcação que tentava atravessar esse bloqueio.

Ambos os lados têm se acusado mutuamente de violar o cessar-fogo. Segundo a TV estatal iraniana, Pezeshkian declarou que o bloqueio imposto por Washington demonstra uma tendência de “repetir padrões anteriores e trair a diplomacia”, o que, na avaliação do governo iraniano, dificulta avanços concretos nas negociações.

O cenário indica um momento de impasse nas relações entre Teerã e Washington, com sinais contraditórios entre a busca por diálogo e o aumento das desconfianças políticas e estratégicas entre as duas potências.