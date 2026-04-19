Trump diz que navios dos EUA abriram fogo e apreenderam cargueiro iraniano no Estreito de Ormuz

247 - A apreensão de um navio iraniano no Golfo de Omã, anunciada neste domingo (19) pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ocorre em meio a uma tentativa de retomada das negociações de paz entre Washington e Teerã no Paquistão, enquanto o cessar-fogo entre os dois países se aproxima do fim e o Estreito de Ormuz permanece sob forte tensão.

De acordo com a CNN, Trump afirmou que forças estadunidenses dispararam contra um cargueiro de bandeira iraniana após a embarcação tentar romper o bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos na região,pouco antes de efetivar a abordagem.

Críticas do Irã e tensão diplomática

Minutos antes do anúncio ser feito por Trump, o embaixador do Irã no Paquistão, Reza Amiri Moghadam, criticou a postura estadunidense nas redes sociais. Segundo ele, “as fissuras permanecem” enquanto o bloqueio naval continuar. Na publicação, o diplomata afirmou que os Estados Unidos “não podem continuar violando o direito internacional, intensificar o bloqueio, ameaçar o Irã com novos crimes de guerra, insistir em exigências irracionais” e “fingir que estão buscando ‘diplomacia’”. “Enquanto o bloqueio naval continuar, as fissuras permanecem”, reforçou Moghadam.

Negociações incertas no Paquistão

Fontes iranianas informaram que uma delegação de Teerã deve chegar a Islamabad na terça-feira (21) para negociações com os Estados Unidos. Até o momento, porém, o governo iraniano não confirmou oficialmente a participação.

Trump afirmou que uma equipe estadunidense viajará ao Paquistão para dar continuidade ao diálogo. A Casa Branca informou que o vice-presidente JD Vance participará das conversas, acompanhado do enviado especial Steve Witkoff e de Jared Kushner.

Impasse sobre Ormuz e programa nuclear

As negociações enfrentam obstáculos significativos, especialmente em relação ao controle do programa nuclear iraniano e à reabertura do Estreito de Ormuz, essencial para o transporte global de petróleo.

A trégua atual entre Estados Unidos e Irã expira na terça-feira. Apesar de Trump afirmar que as conversas estavam indo “muito bem”, ele indicou que pode não estender o cessar-fogo. “Talvez eu não prorrogue, então haverá um bloqueio e, infelizmente, teremos que voltar a lançar bombas”, disse.

Em publicação nas redes sociais, o presidente afirmou que “o Irã anunciou recentemente que fecharia o estreito, o que é estranho, porque nosso bloqueio já o fechou. Eles estão nos ajudando sem saber, e são eles que perdem com a passagem fechada, US$ 500 milhões de por dia. Os Estados Unidos não perdem nada.”

Segundo Trump, “na verdade, muitos navios estão indo agora para os Estados Unidos, Texas, Louisiana e Alasca, para carregar, graças à Guarda Revolucionária, sempre querendo bancar os ‘durões’.”

Ameaças e cenário indefinido

Trump também afirmou que os Estados Unidos apresentaram um acordo “muito justo e razoável” e fez um alerta ao Irã. “Eles podem ceder rapidamente e com facilidade e, se não aceitarem o acordo, será uma honra fazer o que precisa ser feito, o que deveria ter sido feito com o Irã por outros presidentes nos últimos 47 anos. É hora de pôr fim à máquina de morte iraniana”, declarou.

Do lado iraniano, o presidente Masoud Pezeshkian afirmou que os Estados Unidos não podem retirar do país o direito de manter um programa nuclear. Já o negociador Mohammad Bagher Ghalibaf disse que houve avanços, mas que “algumas questões fundamentais ainda permanecem sem solução”.

Impactos econômicos e energia

O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, afirmou que os preços da gasolina podem não cair abaixo de 3 dólares por galão antes do próximo ano. “Mas os preços provavelmente já atingiram o pico e começarão a cair. Certamente, com a resolução deste conflito, os preços de energia como um todo vão diminuir”, disse.

“Encerrar este conflito de 47 anos e impedir que o Irã obtenha armas nucleares trouxe, naturalmente, uma interrupção de curto prazo”, disse. Atualmente, o preço médio do combustível nos Estados Unidos gira em torno de 4,05 dólares por galão, acima do nível registrado antes do início do conflito.

Tráfego reduzido e semana decisiva

O tráfego marítimo no Estreito de Ormuz - por onde passa cerca de um quinto do petróleo mundial - caiu drasticamente, com quase nenhuma embarcação cruzando a região no domingo. Petroleiros também alteraram rotas diante da escalada de tensões, o que tem resultado em um impacto econômico global.