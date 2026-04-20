Trump diz que novo acordo nuclear com Irã será “muito melhor” que pacto firmado em 2015

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que um eventual novo acordo nuclear com o Irã deverá superar o pacto firmado em 2015 entre Teerã e potências internacionais. Em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (20), o mandatário escreveu que “o acordo que estamos fazendo com o Irã será muito melhor que o JCPOA”, referência ao Plano de Ação Conjunto Global, firmado durante o governo de Barack Obama e abandonado pelos Estados Unidos em 2018. As informações são da agência Reuters.

O presidente também afirmou que não sofre pressões nas negociações e indicou que um desfecho pode ocorrer em curto prazo. “Não estou sob nenhuma pressão”, declarou, acrescentando que o processo deve avançar “relativamente rápido”. As declarações ocorrem em meio a críticas de parlamentares democratas e de especialistas em política nuclear, que manifestaram preocupação com a condução das negociações em um tema considerado complexo.

Retirada do acordo

Durante seu primeiro mandato, Trump retirou os Estados Unidos do acordo de 2015, classificando o pacto como “o pior acordo já feito”. O entendimento original envolveu, além de Washington e Teerã, países como França, Alemanha, China, Reino Unido e Rússia.

O cenário atual inclui um conflito iniciado há mais de sete semanas, com agressões conduzidas pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã. Com um cessar-fogo de duas semanas próximo do fim, ainda não há definição sobre a realização de uma nova rodada de negociações entre Estados Unidos e Irã, que poderia ocorrer no Paquistão.

O acordo de 2015 levou cerca de dois anos para ser negociado e envolveu aproximadamente 200 especialistas de áreas como física nuclear, finanças, sanções e direito. Até o momento, não está claro quais termos poderiam ser alcançados em um novo entendimento em prazo reduzido.