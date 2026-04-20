Trump diz que novo acordo nuclear com Irã será “muito melhor” que pacto firmado em 2015
Em 2018, Donald Trump retirou os EUA do Plano de Ação Conjunto Global, desenvolvido na gestão Obama
247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que um eventual novo acordo nuclear com o Irã deverá superar o pacto firmado em 2015 entre Teerã e potências internacionais. Em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (20), o mandatário escreveu que “o acordo que estamos fazendo com o Irã será muito melhor que o JCPOA”, referência ao Plano de Ação Conjunto Global, firmado durante o governo de Barack Obama e abandonado pelos Estados Unidos em 2018. As informações são da agência Reuters.
O presidente também afirmou que não sofre pressões nas negociações e indicou que um desfecho pode ocorrer em curto prazo. “Não estou sob nenhuma pressão”, declarou, acrescentando que o processo deve avançar “relativamente rápido”. As declarações ocorrem em meio a críticas de parlamentares democratas e de especialistas em política nuclear, que manifestaram preocupação com a condução das negociações em um tema considerado complexo.
Retirada do acordo
Durante seu primeiro mandato, Trump retirou os Estados Unidos do acordo de 2015, classificando o pacto como “o pior acordo já feito”. O entendimento original envolveu, além de Washington e Teerã, países como França, Alemanha, China, Reino Unido e Rússia.
O cenário atual inclui um conflito iniciado há mais de sete semanas, com agressões conduzidas pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã. Com um cessar-fogo de duas semanas próximo do fim, ainda não há definição sobre a realização de uma nova rodada de negociações entre Estados Unidos e Irã, que poderia ocorrer no Paquistão.
O acordo de 2015 levou cerca de dois anos para ser negociado e envolveu aproximadamente 200 especialistas de áreas como física nuclear, finanças, sanções e direito. Até o momento, não está claro quais termos poderiam ser alcançados em um novo entendimento em prazo reduzido.