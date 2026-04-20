Trump diz que cessar-fogo com Irã termina quarta-feira e descarta prorrogação: “altamente improvável”

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o cessar-fogo com o Irã deve terminar na noite de quarta-feira (22), no horário de Washington, e classificou como “altamente improvável” a possibilidade de extensão da trégua. A declaração ocorre em meio à escalada de tensões entre os dois países, após o sequestro de um cargueiro iraniano pela Marinha estadunidense. As informações são do jornal O Globo, com base em agências internacionais.

Em entrevista por telefone à Bloomberg, Trump declarou: “É altamente improvável que eu estenda”. Em seguida, acrescentou: “Não vou ser pressionado a fechar um acordo ruim. Temos todo o tempo do mundo”. Ao ser questionado sobre a possibilidade de retomada imediata das agressões, o presidente afirmou que “se não houver acordo, certamente espero que isso aconteça”. O prazo da trégua de duas semanas, iniciado em 8 de abril, se aproxima do fim sem definição sobre novos entendimentos.

Tensão no Golfo

O cenário se agravou após a apreensão do cargueiro iraniano Touska, anunciada por Trump no domingo (19). Segundo o governo dos Estados Unidos, a embarcação tentava escapar do bloqueio naval imposto por Washington a portos iranianos no Estreito de Ormuz.

O Irã reagiu e afirmou que responderá à agressão. Em mensagem divulgada pelo porta-voz do Estado-Maior iraniano, foi dito que o país tomará medidas de represália, classificando o episódio como “ato de pirataria armada” e acusando os Estados Unidos de terem “violado o cessar-fogo”.

Segundo a agência Tasnim, forças iranianas chegaram a lançar drones na direção de navios militares envolvidos na operação, ampliando o risco de confronto direto na região.

Negociações incertas

A continuidade do diálogo entre Teerã e Washington também permanece indefinida. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, afirmou: “Neste momento, enquanto falo, não temos nenhum plano para a próxima rodada de negociações e nenhuma decisão foi tomada a respeito”.

Ele também criticou a postura dos Estados Unidos, declarando: “Embora se declarem a favor da diplomacia e se mostrem dispostos a negociar, os Estados Unidos estão adotando atitudes que não denotam, em absoluto, seriedade no momento de levar adiante um processo diplomático”.

Apesar das incertezas, autoridades paquistanesas mantêm preparativos para um possível encontro em Islamabad. O governo local reforçou o esquema de segurança e isolou áreas próximas ao local que sediou a primeira rodada de negociações, realizada em 11 de abril.

Impasse e versões divergentes

Declarações divergentes entre os dois lados ampliam a incerteza sobre a realização das conversas. Enquanto Trump afirmou que uma delegação estadunidense segue para o Paquistão, a mídia estatal iraniana sustenta que ainda não há confirmação de participação.

Em paralelo, a imprensa iraniana aponta que o bloqueio naval no Estreito de Ormuz é um dos principais entraves para a retomada das negociações. A rota concentra cerca de 20% do petróleo transportado globalmente, o que eleva o impacto internacional da crise.