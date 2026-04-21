Extensão do cessar-fogo de Trump é uma "manobra para ganhar tempo", diz negociador do Irã

21 Abr (Reuters) - A extensão do cessar-fogo com o Irã anunciada nesta terça-feira pelo presidente dos EUA, Donald Trump, é uma "manobra para ganhar tempo" para um ataque surpresa, disse nesta terça-feira um assessor do presidente do Parlamento do Irã e principal negociador, Mohammad Baqer Qalibaf.

O assessor de Qalibaf disse em uma postagem no X que a continuação do bloqueio dos EUA aos portos iranianos "não é diferente de um bombardeio e deve ser enfrentada com uma resposta militar".