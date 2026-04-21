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      EUA enviam delegação a Islamabad para negociações de paz

      Irã não confirma participação

      Um policial protege uma estrada bloqueada com contêineres de transporte, por medidas de segurança perto da casa do presidente, enquanto o Paquistão se prepara para receber os Estados Unidos e o Irã para uma segunda rodada de negociações de paz em Islamabad - 20 de abril de 2026 (Foto: REUTERS/Akhtar Soomro)

      247 — Equipes de especialistas dos Estados Unidos para negociações com o Irã chegaram a Islamabad, informaram fontes paquistanesas à agência Xinhua nesta terça-feira (21).

      Mais cedo, a Xinhua já havia noticiado que o Paquistão ainda aguarda a confirmação formal do Irã sobre o envio de sua delegação para as negociações de paz na capital paquistanesa, citando declarações do ministro da Informação e Radiodifusão do país, Attaullah Tarar.

      Segundo Tarar, o Paquistão, que atua como mediador, mantém contato constante com Teerã e segue apostando na diplomacia e no diálogo.

      O ministro afirmou que a decisão do Irã de participar das conversas antes do prazo de duas semanas do cessar-fogo, que se encerra na quarta-feira (22), é crucial.

      Ele acrescentou que o país tem feito esforços sinceros para persuadir a liderança iraniana a participar da segunda rodada de negociações, e que essas iniciativas continuam.

      Em 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra alvos no Irã, incluindo em Teerã, provocando danos e vítimas civis. O Irã respondeu com ataques ao território israelense e a instalações militares norte-americanas no Oriente Médio.

      Em 7 de abril, Washington e Teerã anunciaram um cessar-fogo de duas semanas. As conversas subsequentes em Islamabad terminaram sem avanços. Embora não tenha sido anunciada a retomada das hostilidades, os Estados Unidos iniciaram um bloqueio aos portos iranianos.

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