Paquistão intensifica esforços por diálogo entre EUA e Irã

247 - O Paquistão intensificou sua atuação diplomática para viabilizar negociações entre Estados Unidos e Irã, trabalhando de forma contínua para aproximar as delegações e impulsionar um possível avanço nas tratativas nas próximas horas, em meio a um cenário de forte tensão internacional.

As informações foram divulgadas pela Al Jazeera, com base na análise da especialista Nilofer Afridi Qazi, sediada em Islamabad, que destacou o empenho do governo paquistanês na mediação.

Esforço contínuo e expectativa de avanço

Segundo Qazi, o país está mobilizado de forma integral para destravar o processo diplomático. “O Paquistão está trabalhando dia e noite para tentar fazer esse processo avançar”, afirmou.

A especialista também indicou que há expectativa de progresso em curto prazo. “Há esperança e expectativa de que até esta noite ou amanhã estaremos avançando em uma direção um pouco mais positiva”, disse.

Alerta em Islamabad

O ambiente na capital paquistanesa reflete a gravidade do momento. De acordo com a analista, Islamabad está sob forte esquema de segurança, com a cidade em lockdown e acompanhamento constante da situação por especialistas e autoridades.

Ela descreveu o cenário como de vigilância contínua. “Analistas estão acompanhando a situação segundo a segundo”, afirmou.

Críticas à narrativa sobre o Irã

Qazi também contestou a forma como o posicionamento iraniano tem sido interpretado, especialmente em relação à ideia de mensagens contraditórias por parte de Teerã.

Para ela, essa leitura ignora a complexidade interna dos processos decisórios. “É importante não falar apenas sobre a suposta mensagem confusa do Irã”, declarou.

A especialista ressaltou que diferentes centros de poder existem em diversos países, incluindo os Estados Unidos. “Todo país tem diferentes centros de poder”, afirmou, acrescentando que o processo decisório norte-americano pode ser igualmente ou até mais contraditório.

Influência de atores externos

Outro ponto destacado por Qazi foi o papel de fatores externos nas decisões políticas relacionadas ao conflito. Segundo ela, há um elemento central frequentemente negligenciado nas análises.

“O elefante na sala, muito visível para todos, é Israel e sua influência na tomada de decisões”, afirmou.

A declaração reforça a complexidade do cenário geopolítico envolvendo as negociações, que vão além das posições formais de Washington e Teerã e incluem interesses estratégicos mais amplos.