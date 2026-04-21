Chanceler do Paquistão solicita que EUA e Irã prolonguem cessar-fogo

247 - O ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Mohammad Ishaq Dar, solicitou nesta terça-feira (21) que Estados Unidos e Irã prolonguem o cessar-fogo temporário que está prestes a expirar. Segundo o governo paquistanês, a manutenção da trégua é considerada essencial para viabilizar uma solução diplomática. As informações são do jornal O Globo com base em agências internacionais.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o diálogo continua sendo o único caminho para alcançar estabilidade duradoura na região. O pedido ocorre às vésperas do fim do acordo de duas semanas, enquanto Islamabad se prepara para sediar uma nova rodada de negociações entre os dois países.

O cenário é marcado por divergências sobre o prazo exato do cessar-fogo e pelo aumento das tensões no discurso público entre Washington e Teerã.

Divergências sobre prazo da trégua

Há versões distintas sobre o momento em que o cessar-fogo se encerra. A televisão estatal iraniana informou que a trégua termina à meia-noite no horário de Greenwich, o que corresponde às 21h no horário de Brasília. Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o prazo pode se estender por mais um dia, até a noite de quarta-feira no horário de Washington.

O governo do Paquistão, que atua como mediador, indicou que o cessar-fogo permanece válido até 23h50 GMT desta terça-feira, equivalente a 20h50 em Brasília.

Risco de retomada do conflito

Na segunda-feira (20), Donald Trump declarou considerar "altamente improvável" uma extensão da trégua sem a celebração de um acordo, sinalizando a possibilidade de retomada dos confrontos caso as negociações não avancem.

Autoridades iranianas ainda não confirmaram oficialmente a participação nas conversas previstas para quarta-feira (22), mas indicaram a mediadores regionais a intenção de enviar representantes.

Desde o início da semana, o Paquistão intensificou os preparativos para receber uma nova rodada de negociações. O hotel Serena, local do primeiro encontro entre as delegações, voltou a ser isolado, com reforço de segurança, bloqueios de vias e aumento da presença de forças policiais e militares na área diplomática.