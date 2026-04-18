Ataque israelense mata família no Líbano antes de trégua

Reuters - A família de Hassan Abu Khalil sobreviveu milagrosamente a seis semanas de guerra no sul do Líbano, mas a tragédia aconteceu nos últimos minutos antes da entrada em vigor de um cessar-fogo. Um ataque israelense no final da quinta-feira matou 13 de seus parentes, deixando-o como único sobrevivente.

Abu Khalil, de 36 anos, saiu para ver amigos pouco antes da meia-noite, quando uma trégua intermediada pelos Estados Unidos entre o Líbano e Israel deveria interromper os combates entre Israel e o grupo libanês Hezbollah.

"Ouvi um ataque muito forte e, quando voltei para a vizinhança, descobri que isso tinha acontecido", disse Abu Khalil à Reuters na sexta-feira, enquanto observava uma escavadeira retirar montanhas de concreto pulverizado que antes era sua casa na cidade portuária de Tiro, no sul do Líbano.

"Nesse prédio, mais de 13 membros da minha família estão desaparecidos sob os escombros. E então, Israel? Pouco antes do cessar-fogo, um massacre atrás de outro contra nós", disse ele.

Mais tarde, na sexta-feira, a agência de notícias estatal do Líbano disse que equipes de resgate haviam recuperado 13 corpos e retirado 35 sobreviventes feridos das ruínas do prédio que foi atingido na noite anterior. A agência informou que 15 outras pessoas não foram encontradas.

Os militares israelenses não responderam aos pedidos da Reuters para comentar o ataque.

Em um comunicado emitido poucos minutos antes do cessar-fogo entrar em vigor, militares israelenses disseram que seus ataques nas 24 horas anteriores tinham como alvo militantes do Hezbollah, quartéis-generais e lançadores de foguetes.

O Ministério da Saúde do Líbano informou que 2.294 pessoas foram mortas entre 2 de março e quinta-feira, quando o cessar-fogo entrou em vigor. O número de mortos inclui 177 crianças e 274 mulheres.

O número de combatentes mortos não é claro. O Hezbollah não divulgou o número de mortos de seus combatentes. Fontes familiarizadas com o assunto disseram à Reuters em 27 de março que mais de 400 haviam sido mortos desde 2 de março.

Desde então, os disparos de mísseis do Hezbollah mataram dois civis em Israel, e 13 soldados israelenses foram mortos na campanha militar contra o grupo apoiado pelo Irã no Líbano.

Nas últimas horas antes do cessar-fogo, o Hezbollah disparou várias barragens de foguetes contra vilarejos e cidades israelenses do outro lado da fronteira, disparando sirenes de ataque aéreo e fazendo com que as pessoas fugissem para abrigos. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas, informou o serviço de ambulância israelense.

"MEU FUTURO SE FOI"

Na sexta-feira, milhares de libaneses passaram por Tiro a caminho de seus vilarejos ao sul. Eles atravessaram uma barreira de terra que os soldados libaneses ergueram sobre as ruínas de uma ponte destruída por Israel na quinta-feira.

Muitos estavam aliviados por voltarem às suas aldeias do sul do Líbano, mesmo que elas estivessem destruídas após os ataques de Israel.

Mas Abu Khalil passou o primeiro dia do cessar-fogo em uma névoa de desespero, incapaz de comer ou dormir.

Ele ficou torcendo as mãos ao lado de uma escavadeira que trabalhava nas ruínas, com os olhos fixos no buraco aberto que as equipes de resgate estavam procurando.

"Desde o ataque, estou aqui e não fui a lugar nenhum. Toda vez que tiram alguém de lá, corremos para ver o que aconteceu, quem é - meu amigo com quem cresci, a mãe do meu amigo, o pai do meu amigo", disse Abu Khalil.

Ele disse que estava morando no Reino Unido, mas voltou ao Líbano para ficar com sua família.

"Quem sobrou? Não sobrou ninguém. Eu gostaria de nunca ter saído para tomar aquele café e ter ficado com eles", disse ele. "Meu futuro se foi aqui. Essa era minha vida, essa era minha família - e agora? O que mais há depois disso?"