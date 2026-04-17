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      Futuro acordo não cederá território nem vai comprometer direitos nacionais, diz presidente do Líbano

      Declaração de Joseph Aoun ocorreu durante primeiro pronunciamento após o anúncio do cessar-fogo com Israel

      Joseph Aoun (Foto: REUTERS/Mohamed Azakir)

      Reuters – O presidente do Líbano, Joseph Aoun, afirmou, nesta sexta-feira (17), que qualquer acordo futuro firmado pelo governo não implicará cessão de território nem comprometerá os direitos nacionais do país, sem esclarecer se fazia referência a possíveis negociações com Israel.

      O pronunciamento, transmitido pela televisão, foi o primeiro desde o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos para encerrar os combates entre Israel e o grupo armado Hezbollah, na quinta-feira (16). O texto do acordo prevê que Israel e Líbano realizem negociações diretas para alcançar uma “paz entre os dois países”.

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