Rússia saúda cessar-fogo entre Israel e Líbano

247 - A Rússia manifestou apoio ao cessar-fogo entre Israel e Líbano, conforme informou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. A posição foi divulgada nesta sexta-feira (17) e repercute o acordo firmado entre as partes após mais de seis semanas de confrontos, segundo a RT Brasil.

De acordo com Peskov, Moscou considera o cessar-fogo um avanço e espera que as duas nações consigam evitar a retomada das hostilidades. O acordo para encerrar os combates foi alcançado na quinta-feira (16), em Washington (EUA), após um período prolongado de tensões que incluiu agressões militares israelenses em território libanês.

O anúncio foi feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que a trégua terá duração de dez dias. De acordo com informações do Times of Israel, autoridades iranianas também se pronunciaram sobre o entendimento.

Teerã teria advertido que poderia romper o acordo com Washington caso os ataques do Estado sionista ao Líbano continuassem. Ainda segundo a agência, o porta-voz iraniano Esmail Baghaei indicou que a interrupção dos bombardeios contra o Líbano faz parte das condições vinculadas ao cessar-fogo estabelecido com os EUA.