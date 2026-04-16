Ursula von der Leyen saúda cessar-fogo de 10 dias entre Israel e Líbano

Reuters - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou nesta quinta-feira (16) o cessar-fogo de 10 dias entre Israel e Líbano, anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e reiterou que a Europa continuará a defender o respeito à integridade territorial do Líbano.

“Saúdo o cessar-fogo de 10 dias anunciado entre Israel e Líbano, mediado pelo presidente Trump. Isso é um alívio, já que este conflito já tirou muitas vidas”, escreveu von der Leyen na rede social X.

Ela acrescentou que a Europa seguirá defendendo o respeito integral à soberania e à integridade territorial do Líbano, além de manter o apoio ao país por meio de ajuda humanitária substancial.

O anúncio do cessar-fogo também foi saudado pela chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas.

“Um cessar-fogo entre Israel e Líbano proporcionará, com urgência, a interrupção das hostilidades e o alívio necessário para civis que sofreram muito nas últimas semanas. Esperamos que ambas as partes confirmem esse cessar-fogo. Ele deve agora ser usado para recuar da violência e também criar espaço para negociações por uma paz mais duradoura”, afirmou Kallas, durante viagem ao Marrocos.